Gazze'de yeni dönem! İsrail'in çekildiği bölgelere bu birlikler konuşlanıyor

Gazze Şeridi'ndeki İçişleri Bakanlığına bağlı güvenlik güçleri, İsrail ordusunun çekildiği bölgelerde dünden bu yana yerleşerek faaliyet göstermeye başladı.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığından dün yapılan açıklamada, İsrail ordusunun çekildiği bölgelerde düzeni sağlamak ve iki yıldır yaymaya çalıştığı kaosu çözmek için Bakanlığa bağlı güvenlik birimlerinin konuşlandırılacağı duyurulmuştu. Güvenlik birimlerinden ismini vermek istemeyen bir yetkili, "ateşkesin ikinci gününde, İçişleri Bakanlığına bağlı birimlerin, İsrail güçlerinin olmadığı tüm bölgelerde konuşlandığını" aktardı. Yetkili, böylece Filistinlilere güvende oldukları ve hiç kimsenin kanunun üstünde olmadığı hissinin verilmeye çalışıldığını belirtti.

"GAZZE ŞERİDİ'NİN HER YERİNDE GÜVENLİK TEMİN EDİLECEK"

Bölgedeki bazı kavşaklar ve halk pazarları başta olmak üzere konuşlanma faaliyetlerinin yürütüldüğü bilgisini veren yetkili, ayrıca Bakanlığın, "Gazze Şeridi'nin her yerinde güvenlik temin edilene ve işgal sona erene kadar çalışmalarını sürdüreceğini" vurguladı.

ATEŞKES SÜRECİ

Mısır'da varılan anlaşma sonrası Gazze Şeridi'nde ateşkes 10 Ekim'de yerel saatle 12.00'de yürürlüğe girdi. İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, askerlerin "sarı hat" olarak tanımlanan noktalara doğru kısmi çekilmesinin tamamlandığı belirtildi.

FİLİSTİNLİLERİN DÖNÜŞÜ SÜRÜYOR

Yüzlerce Filistinli de güneyden kuzeye dönmeye devam ediyor. Filistinliler, yanlarına alabildikleri eşyalarla Gazze Şeridi'nin kuzeyi ile güneyini bağlayan Reşid Caddesi üzerinden kuzeye doğru ilerledi.