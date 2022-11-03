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İhbarı değerlendiren polisin baskın yaptığı evden cephanelik çıktı! Aralarında atışa hazır lav silahı bile var

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İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde alınan ihbarı değerlendiren polis ekiplerinin bir eve düzenledikleri baskında atışa hazır dolu vaziyette lav silahı, Uzi olarak bilinen suikast silahı, Kalaşnikof marka 2 adet uzun namlulu silah, bir tabanca, 3 el bombası ve bu silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirildi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin suç dosyalarının bir hayli kabarık olduğu öğrenildi.

Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bir evde silah ve mühimmat bilgisine ulaştı. Ekipler bu bilgi üzerine, 27 Ekim Perşembe günü saat 00.10 sıralarında Mevlana Mahallesi Hayırlıoğlu Caddesi üzerinde bulunan sitedeki daireye baskın yaptı.

İhbarı değerlendiren polisin baskın yaptığı evden cephanelik çıktı! Aralarında atışa hazır lav silahı bile var

EVDEN SUİKAST SİLAHLARI DA ÇIKTI

Baskında atışa hazır dolu vaziyette lav silahı, Uzi olarak bilinen suikast silahı, Kalaşnikof marka 2 adet uzun namlulu silah, bir tabanca, 3 el bombası ve bu silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirildi.

İhbarı değerlendiren polisin baskın yaptığı evden cephanelik çıktı! Aralarında atışa hazır lav silahı bile var

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda Şivan B., Deniz A., Yunus Emre O., ve Muhammet Ali B., gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin kasten yaralama, hırsızlık, yankesicilik ve çeşitli suçlardan çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi.

İhbarı değerlendiren polisin baskın yaptığı evden cephanelik çıktı! Aralarında atışa hazır lav silahı bile var

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Gaziosmanpaşa Kalaşnikof Güncel Haberler

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