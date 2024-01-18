Gaziosmanpaşa'da İnşaat Alanında Toprak Kayması: 2 Bina Tahliye Edildi

Dün akşam saat 20.00 sıralarında Karadeniz Mahallesi, 1149. Sokak'ta meydana gelen olayda, yapımı devam eden bir inşaatın temelinde hafriyat alındığı sırada toprak kayması meydana geldi. İnşaatın yanındaki iki binada hasar oluşurken, binada oturanlar tedbir amacıyla tahliye edildi. Olayın ardından getirilen 2 vinç yardımıyla binalar desteklendi. Gün boyu süren çalışmaların ardından inşaat alanına gelen Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Tahliye edilen binada yaşayan vatandaşlarla da konuşan Usta, "17 Ocak Çarşamba günü bu bulunduğumuz bölgedeki inşaatta hafriyat sonrasında bir olumsuzluk yaşandı. Tabi buradaki mevcut yapılmakta olan bina tamamen ruhsatına uygun, yapı denetiminin kontrolünde her türlü tedbirleri alınmış şekliyle devam ederken yandaki binanın bu çalışmadan etkilendiğini tespit ettik. Binanın altındaki toprak yumuşamasından, toprak sıvılaşmasından ötürü yan binada kaymalar olduğu tespit edildi. Tabi ki şuan da buranın kontrol altına alınmış olması, akabinde gerekli tedbirlerin gerekli önlemlerin alınmasıyla birlikte yandaki binanın oturulabilir hale getirilmesini ümit ediyoruz. Aslında bitişikteki bina da 2006 yılında yapılmış. Yeni bina ruhsatına uygun, statiklerine uygun, radyan temelli bir bina. Normalde, binaya baktığımız zaman statik olarak hiçbir sorun yok. Teknik olarak da bir problem yok. Ama hafriyat sonrası toprak yumuşamasından, toprak sıvılaşmasından ötürü yandaki binanın etkilenmiş olduğunu tespit ettik. Tüm ilgili arkadaşlarımız, yapı denetimimiz, belediyemizin teknik ekipleri, zemin etütçüler buradaki yapılan bütün incelemeler sonunda, binayı dün akşamdan itibaren sürekli denetim altında, ölçümler alarak tedbirlerle birlikte olumlu hale getirmeye gayret ediyoruz" diye konuştu.

"VİNÇLERLE SADECE MEVCUT DURUMU DENGEDE TUTMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Belediye Başkanı Usta, "Şu anda bir olumsuzluk yok. Yani düşeyde de yatayda da, şu anda herhangi bir oynama olmadığını tespit ediliyor. Sürekli arkadaşlarımız ölçüm yapıyorlar. Vinçlerle sadece mevcut durumu dengede tutmaya çalışıyoruz ama hızlı bir şekilde binanın altına 42 dozaj betonlar sıkmak suretiyle önce binayı sağlamlaştırmayı hedefliyoruz. Sonrasında hafriyat alınan yerin hemen hızlı bir şekilde betonla yapısal duruma müdahale edip, 2 binanın birlikte dengede kalmasını sağlamaya çalışıyor arkadaşlar. Yani binanın kendisinde bir sıkıntı var mı? Yok mu? Geoteknik raporunu almak suretiyle, binanın performans analizini yapmak suretiyle bunu tespit etmiş olacağız. Ama genel gözle yapılan incelemelerde, binada teknik olarak bir olumsuzluk olmadığını söyledi arkadaşlarımız. Umarım herhangi bir sıkıntı yaşamayız. Biz de hızlı bir şekilde bütün imkanları burada harekete geçirdik. Müteahhidimiz, yapı denetimimiz, zemin etütçülerimiz. İnşallah en hızlı bir şekilde burayı normal hale getirmiş oluruz. Tahliye edilen vatandaşlarımız belli yerlere yerleştirildi. İnşallah kısa zamanda sorun çözülüp hayat normale döner" ifadelerini kullandı.