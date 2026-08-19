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Mardin'de Silahlı Kavga: Bir Kişi Öldü, Bir Kişi Yaralandı; Kuzen Gözaltında

Mardin'de Silahlı Kavga: Bir Kişi Öldü, Bir Kişi Yaralandı; Kuzen Gözaltında
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Mardin'in Ömerli ilçesinde akraba aileler arasında çıkan silahlı kavgada İbrahim Kortak hayatını kaybetti, ağabeyi M.K. ağır yaralandı. Olayla ilgili kuzenleri V.K. gözaltına alındı, soruşturma sürüyor.

MARDİN'in Ömerli ilçesinde İbrahim Kortak'ın (43) hayatını kaybettiği, ağabeyi M.K.'nin (47) ise ağır yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin kardeşlerin kuzeni V.K. gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Ömerli ilçesine bağlı kırsal Alıçlı Mahallesi'nde meydana geldi. Akraba aileler arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada tabancadan ateşlenen kurşunların isabet ettiği İbrahim Kortak ile ağabeyi M.K. ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde İbrahim Kortak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan M.K. ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan M.K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kortak'ın cenazesinin ise öğleden sonra Alıçlı Mahalle Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında kardeşlerin kuzeni V.K. gözaltına alındı. Şüphelinin jandarmadaki ifade işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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