Haberler

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne kalma şansı belli oldu

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne kalma şansı belli oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Olimpik Lyon ile 1-1 berabere kalmasının ardından gözler Fransa'daki rövanşa çevrildi. Football Meets Data'nın simülasyonuna göre sarı-lacivertlilerin Lyon'u eleyerek Şampiyonlar Ligi lig aşamasına kalma ihtimali yüzde 40 olarak hesaplandı.

  • Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi play-off ilk maçında Lyon ile 1-1 berabere kaldı; tur Fransa'daki rövanşta belli olacak.
  • Rövanş maçı 26 Ağustos'ta TSİ 22.00'de oynanacak.
  • Football Meets Data'nın simülasyonuna göre Fenerbahçe'nin Lyon'u eleyerek Şampiyonlar Ligi'ne kalma ihtimali yüzde 40.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında sahasında Fransız ekibi Olimpik Lyon'u konuk etti. Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde saat 22.00'de başlayan mücadele, karşılıklı atılan gollerle 1-1 sona erdi. Bu sonuçla birlikte Şampiyonlar Ligi lig aşamasına yükselecek takım Fransa'daki rövanşta belli olacak.

RÖVANŞ 26 AĞUSTOS'TA

Lyon ile Fenerbahçe arasındaki kritik rövanş karşılaşması 26 Ağustos Çarşamba günü TSİ 22.00'de oynanacak. Rövanşın ardından turu geçen taraf, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasında mücadele etme hakkı kazanacak.

YAPAY ZEKA FENERBAHÇE'NİN ŞANSINI HESAPLADI

İlk karşılaşmanın 1-1 tamamlanmasının ardından Fenerbahçe'nin tur şansı da merak konusu oldu. Football Meets Data adlı veri sitesi, Lyon-Fenerbahçe eşleşmesine ilişkin simülasyonunu yayımladı. Yapılan hesaplamaya göre Fenerbahçe'nin Lyon'u eleyerek Şampiyonlar Ligi'ne kalma ihtimali yüzde 40 olarak belirlendi.

FRANSIZ TAKIMLARINA KARŞI 8'İNCİ BERABERLİK

Fenerbahçe, Lyon karşılaşmasıyla birlikte Fransız ekiplerine karşı 26'ncı resmi maçına çıktı. Sarı-lacivertliler en fazla Nice ve Lyon ile karşılaştı. İki takımla da 6'şar kez mücadele eden Fenerbahçe; Lille, Bordeaux, Cannes, Marsilya, Monaco ve Rennes ile de karşı karşıya geldi. Kanarya, Fransız temsilcilerine karşı oynadığı 26 karşılaşmada 6 galibiyet, 8 beraberlik ve 12 mağlubiyet aldı.

KADIKÖY'DE SON 8 MAÇTA KAYBETMEDİ

Fenerbahçe, Fransız ekiplerine karşı sahasındaki yenilmezlik serisini Lyon karşısında da sürdürdü. Sarı-lacivertliler, Kadıköy'de Fransız takımlarıyla oynadığı son 8 karşılaşmada mağlubiyet yaşamadı. Fenerbahçe bu süreçte Lyon ve Lille'i 2'şer kez, Marsilya, Rennes ve Nice'i de sahasında ağırladı. Kanarya, Fransız ekiplerine karşı evindeki son mağlubiyetini 19 Ekim 2004'te Lyon karşısında 3-1'lik skorla yaşadı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sınırımızın dibindeki üssü vuran İsrail'den küstah Türkiye çıkışı

Sınırımızdaki üssü vuran İsrail'den küstah Türkiye çıkışı
Lig başlamadan küme düşen takımda taraftarlar tesisi bastı

Görüntüler bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takımın tesisinden
Ukrayna’da yolsuzluk operasyonu: Zelenskiy’nin üst düzey yetkilisinin ofisi arandı

Zelenskiy’nin üst düzey yetkilisinin ofisi arandı
Görme engelli futbolcunun attığı gol olay oldu

Görme engelli futbolcunun attığı gol olay oldu
Almanya bu olayı konuşuyor! 'Arda Güler'in kuzeniyiz' deyip...

Arda'nın sahte kuzenleri Almanya'yı birbirine kattı

Özgür Özel'e kötü haber: Yeni Parti'den ilk istifalar geldi

Özgür Özel'e kötü haber: Yeni Parti'den ilk istifalar geldi
Vapur yolculuğunda ilginç anlar! Yolcular mankenden gözünü alamadı

Vapurda ilginç anlar! Yolcular mankenden gözünü alamadı