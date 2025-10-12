Gaziemir Kentsel Dönüşüm Projesi Mağdurlarından Belediye Garantörlüğü Talebi

İzmir Büyükşehir Belediyesinin Gaziemir ilçesinde başlattığı konut projesi ilerlemediği için evlerine kavuşamayan hak sahipleri, belediyenin resmi garantör olmasını istediklerini dile getirdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması sonrası kamuoyunda kooperatif ve kentsel dönüşüm mağdurları olarak anılan hak sahipleri, Gaziemir 1. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi inşaatı önünde basın açıklaması düzenledi.

Toplanan grup inşaata üzerinde "Tekrar mağdur olmamak için tapu ve haklarımız güvence altında olsun. Belediye taraf olsun, resmi sorumluluk alsın. Kesin teslim tarihi ve inşaat takvimi istiyoruz. Önce ilerleme, sonra ödeme. Resmi garantör belediye olmalı, yarım bırakmak yok. Başkan sözünde dur, ortaklıktan ayrılan üyenin parası TÜİK oranında geri ödenmeli. Hakkımız olan yüzde 1 KDV uygulansın. Eskalasyon da sabitlensin." yazılı pankart astı.

Grup adına konuşan İş İnsanları Gaziemir Konut Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı?Ali?Alpyavuz, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZBETON AŞ ve Egeşehir öncülüğünde, "Belediye garantörlüğünde güvenli konut" vaadiyle kurulan yapı kooperatifinin üyeleri olarak şantiyede seslerini duyurmaya çalıştıklarını söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin "iyi niyet protokolü" adı altında yeni bir süreç başlattığını aktaran Alpyavuz, kooperatif olarak bazı sorularının olduğunu, aynı hataya düşmek istemediklerini kaydetti.

Alpyavuz, protokole ilişkin 10 taleplerinin bulunduğunu ifade ederek, "Belediye resmen taraf olmalı. Bu hem hukuki hem siyasi sorumluluk anlamına gelir. İnşaatın tamamlanmasına dair kesin taahhüt verilmeli. Yüklenici işi tamamlamazsa belediye devreye girmeyi taahhüt etmeli. Ödemeler ilerlemeye endekslenmeli. Önce inşaat ilerlesin, sonra ödeme yapılsın. Tapular ve haklarımız güvence altına alınmalı. Üyelikten ayrılmak isteyenlere adil çözüm getirilmeli. " dedi.

Somut ve yaptırımı olan bir protokol talep ettiklerini belirten Alpyavuz, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e sesleniyoruz. Bu kentin insanları size güvendi. O güvenin gereğini yapın. Protokoller kapalı kapılar arkasında değil, mağdurların gerçek ihtiyaçlarıyla şekillensin. Bu kez gerçekten taraf olun, gerçekten sorumluluk alın, gerçekten adaletli davranın. Bizim tek derdimiz evlerimiz, hakkımız, onurumuz ve geleceğimizdir. Evlerimiz çalındı, umutlarımız çalındı." diye konuştu.

Mağdurlardan Mehmet Manav da inşaat alanının atıl vaziyette olduğunu söyleyerek, ödenen paraların nereye gittiğini sordu.

Hayal kırıklığı yaşadıklarını dile getiren Manav, mağduriyetlerinin giderilmesini istedi.

Abbas Yıldırım da duygusal anlamda çöktüklerini, sorunun çözümü için ivedilikle çalışılması gerektiğini belirtti.