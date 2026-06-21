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2026-YKS AYT Oturumu 5 İlde Başladı

2026-YKS AYT Oturumu 5 İlde Başladı
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Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa, Kilis ve Kahramanmaraş'ta Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2026-YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) başladı. Adaylar kimlik kontrollerinin ardından sınav salonlarına alınırken, veliler okul bahçelerinde bekledi.

Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa, Kilis ve Kahramanmaraş'ta Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2026-YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri ( Ayt ) başladı.

Gaziantep'te 41 bin 836 aday, sabahın erken saatlerinde YKS'nin ikinci oturumu AYT'ye girecekleri okullara geldi.

Merkez Şehitkamil ilçesindeki Bayraktar Anadolu Lisesi'ne gelen öğrenciler, gerekli kontrollerin ardından sınava girecekleri salonlara alındı.

Öğrencilerin aileleri de okul bahçesinde gölgelik alanlarda bekledi.

Malatya

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesindeki İnönü Üniversitesi Meslek Yüksekokuluna yakınlarıyla gelen adaylar, kimlik ve sınav giriş belgelerinin kontrolünün ardından binaya alındı.

Veliler, çocuklarına başarı dileklerinde bulunurken okul çevresinde yoğunluk oluşturdu.

- Şanlıurfa

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesindeki Urfa Anadolu Lisesi'nde sınava girecek öğrenciler, kimlik kontrollerinin ardından sınav salonlarına alındı.

Çocuklarını sınava getiren veliler ise adayları salonlara uğurladıktan sonra okul çevresinde beklemeye başladı.

- Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesindeki Çukurova Elektrik Anadolu Lisesi'ne gelen öğrenciler, evrak kontrolü ve üst araması yapıldıktan sonra sınava girecekleri salonlara alındı.

Adayların yakınları da sınavın tamamlanmasını okulun dışında bekledi.

- Kilis

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesine gelen öğrenciler, evrak kontrolü ve üst araması yapıldıktan sonra sınava girecekleri salonlara alındı.

Bazı velilerin, çocuklarını beklerken Kur'an-ı Kerim okudukları görüldü.

Kaynak: AA / Okan Coşkun
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