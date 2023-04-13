Gaziantep'teki Otobüs Kazası Davasında Şoför İhmalkarlığı Kabul Etmedi

GAZİANTEP'te 16 kişinin hayatını kaybettiği, 30 kişinin de yaralandığı kazaya ilişkin açılan davada otobüs şoförü Abdülkadir Memiş, ilk duruşmada, "Kaza tedbirsizlik ve ihmalkarlık nedeniyle oldu. Bu sadece bana ait bir ihmalkarlık değil. Yüzde 70-80 Karayolları'nın kusuru var; kaza alanının güvenlik çemberine alınması gerekiyordu" dedi.

Kaza, geçen yıl 20 Ağustos'ta Gaziantep-Nizip otoyolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Kontrolden çıkan otomobil, bariyerleri aşarak dere yatağına devrildi. İhbarla bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Bu sırada Şanlıurfa'ya giden İhlas Haber Ajansı (İHA) ekibi de yardım için bölgede durdu. İHA muhabirleri Muhammed Abdulkadir Esen ile Umut Yakup Tanrıöver'in de aralarında olduğu kişilerin kurtarma çalışmaları sırasında, İstanbul'dan Diyarbakır'a giden Abdülkadir Memiş yönetimindeki 33 SR 157 plakalı 'Özel Diyarbakır' turizm firmasına ait yolcu otobüsü, zikzaklar çizerek devrildikten sonra yan yatıp, kaymaya başladı.

Memiş, ne kadar süredir otobüs şoförlüğü yaptığına ilişkin soruya, "2000 yılından bu yana otobüslerde çalışıyorum. 5 yıldır da şoförlük yapıyorum. Daha önce hiç kaza yapmadım. 1 aydır ara vermiş ve kamyon şoförlüğü yapmıştım. Kaza olmasaydı; pazartesi günü kamyon şoförlüğüne başlayacaktım" cevabını verdi. Memiş, "Kazada ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyorum ve özür diliyorum. Keşke böyle bir şey yaşanmasaydı. Çok çok üzgünüm. Ben de böyle bir şey yaşanmasını istemezdim. Tutuklandığımdan bu yana geceleri uyuyamıyorum, akıl ve ruh sağlığımı kaybediyorum. Karıncayı bile incitmeyen biriyim. Böyle olmasını ben de istemezdim. Suçsuzum, suçlu olan varsa gerekli tedbirleri almayanlardır" dedi. Duruşmada tanık olarak dinlenen 2 polis memuru ise yolda herhangi bir yağ veya sıvı dökülmesi bulunmadığını ve gerekli önlemlerin alındığını söyledi. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğuna devamına karar verip, duruşmayı haziran ayına erteledi.