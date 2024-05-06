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Gaziantep'te tır ile minibüs çarpıştı! 8 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı

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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde tır ile minibüs çarpıştı. Korkunç kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde tır, çarpıştığı yolcu minibüsünü biçti. Kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi ise yaralandı.

MİNİBÜS İLE TIR ÇARPIŞTI

Kaza, Gaziantep'in İslahiye ilçesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolcu taşıyan minibüs ile tır çarpıştı.

Gaziantep'te tır ile minibüs çarpıştı! 8 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı

2 ARAÇ ŞARAMPOLE YUVARLANDI

Çarpışmanın etkisiyle her iki araç şarampole yuvarlandı. Kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi ise yaralandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Erdem Aksoy - Güncel

Gaziantep İslahiye Güncel Haberler

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Yorumlar (4)

VEFA:

"İnna lillahi ve inna ileyhi raciun." Allah'ım yakınlarına sabır ve metanet versin.

65
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Bekir Üzüm:

Allah rahmet eylesin

65
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Mehmet Çağlar:

Allah olenlere rahmet eylesin yakinlarada buyuk sabırlar 8hsan eylesin

17
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Kagan Kutlu:

trafik kurallarına uyan yok.her şöför kendini yol sahibi sanıyor.

10
0
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