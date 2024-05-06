Gaziantep'te tır ile minibüs çarpıştı! 8 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde tır, çarpıştığı yolcu minibüsünü biçti. Kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi ise yaralandı.

MİNİBÜS İLE TIR ÇARPIŞTI

Kaza, Gaziantep'in İslahiye ilçesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolcu taşıyan minibüs ile tır çarpıştı.

2 ARAÇ ŞARAMPOLE YUVARLANDI

Çarpışmanın etkisiyle her iki araç şarampole yuvarlandı. Kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi ise yaralandı.