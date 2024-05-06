Gaziantep'te tır ile minibüs çarpıştı! 8 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde tır ile minibüs çarpıştı. Korkunç kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde tır, çarpıştığı yolcu minibüsünü biçti. Kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi ise yaralandı.
MİNİBÜS İLE TIR ÇARPIŞTI
Kaza, Gaziantep'in İslahiye ilçesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolcu taşıyan minibüs ile tır çarpıştı.
2 ARAÇ ŞARAMPOLE YUVARLANDI
Çarpışmanın etkisiyle her iki araç şarampole yuvarlandı. Kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi ise yaralandı.