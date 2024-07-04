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Provokatörler yine sahnede! "Yabancı uyruklu kişi, briketle polisi yaraladı" dediler, gerçek bambaşka çıktı

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Gaziantep'te yabancı uyruklu bir kişinin evin çatısından attığı briketle bir polis memurunu yaraladığı iddiası asılsız çıktı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, iki grup arasında çıkan kavgaya müdahale eden bir komiser yardımcısının ahşap sandalyenin kafasına isabet etmesi sonucu yaralandığını belirterek, "Olaya karışan her iki taraf da Türk vatandaşı olup iddialar tamamen provokasyon amaçlıdır." açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan, " Gaziantep'te yabancı uyruklu bir kişinin evin çatısından attığı briketle bir polis memuru yaralandı, durumu kritik" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

KAVGAYA MÜDAHALE EDEN KOMİSER YARDIMCISI YARALANDI

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Gaziantep Barak Mahallesi'ndeki bir binada ikamet eden vatandaşlarla sokaktaki bir grup arasında tartışma çıktığı, olay yerine gelen bir komiser yardımcısının binadan atılan ahşap sandalyenin kafasına çarpması sonucu hayati tehlike arz etmeyecek şekilde yaralandığı belirtildi.

"İDDİALAR TAMAMEN PROVOKASYON AMAÇLIDIR"

Yaralı polisin tedavisinin devam ettiği kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Olaya karışan her iki taraf da Türk vatandaşı olup iddialar tamamen provokasyon amaçlıdır. Bahse konu binada oturan 4, tartışmaya girdikleri gruptan 2 şahıs olmak üzere toplam 6 şüpheli yakalanmış, olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyunu provoke etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

Gaziantep'te polis memuruna saldırı iddiası doğru değil

Gaziantep'te polis memuruna saldırı iddiası doğru değil

Kaynak: AA / Güncel

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