Gaziantep'te gazete sahibine silahlı saldırı davası
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Gaziantep'te yerel gazete sahibi Mahmut Özkılıç'ın silahlı saldırıya uğramasıyla ilgili açılan davada, 6 sanığın tahliye talebi reddedildi. İbrahim Ay'ın da aralarında bulunduğu sanıklar hakkında müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.
GAZİANTEP'te yerel gazete sahibi Mahmut Özkılıç'ın silahlı saldırıda yaralanmasına ilişkin açılan davada, aralarında Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay'ın (43) da bulunduğu 6 sanığın tahliye talebi reddedildi.Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan Kırmızıtaş - Güncel
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