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Gaziantep'te aile katliamı yapan babadan gazetecinin sorusuna tek cümlelik yanıt

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Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bir şahıs, aile içi tartışma sonucunda eşini öldürüp, oğlu ile damadını silahla yaraladı. Olayın ardından polise teslim olan şahıs, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Eşini öldüren şahıs, adliyeye sevki sırasında bir gazetecinin "Pişman mısınız?" sorusu üzerine, "Pişmanım." dedi.

Gaziantep'te eşini öldüren, oğlu ve damadını silahla yaralayan şüpheli tutuklandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, bir gazetecinin "Pişman mısınız?" sorusuna "Pişmanım." yanıtını verdi.

Merkez Şehitkamil ilçesi Belkıs Mahallesi'nde aile bireyleri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Halil Ö, yanında bulunan silahla eşi, çocuğu ve damadına ateş açtı.

Gaziantep'te eşini öldüren, oğlu ve damadını silahla yaralayan şüpheli tutuklandı

TALİHSİZ KADIN OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Halil Ö'nün eşi Zeynep Ö'nün (44) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Halil Ö'nün yaralanan oğlu İ.E.Ö. (15) ile damadı Hanifi B. hastaneye kaldırıldı. Yaralanan İ.E.Ö'nün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Gaziantep'te eşini öldüren, oğlu ve damadını silahla yaralayan şüpheli tutuklandı

"PİŞMANIM"

Cinayetin ardından polis ekiplerine teslim olan zanlı, hakkında hazırlanan evraklarla mahkemeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Öte yandan şüpheli Halil Ö, adliyeye sevki sırasında bir gazetecinin "Pişman mısınız?" sorusu üzerine, "Pişmanım." dedi.

Gaziantep'te aile katliamı yapan babadan gazetecinin sorusuna tek cümlelik yanıt

Kaynak: AA / Güncel

Şehitkamil Olaylar Hukuk Politika Güncel Haberler

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