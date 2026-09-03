Haberler

Gaziantep'te 500 Kilogram Sağlıksız Ciğer ve Et Ürünü İmha Edildi

Gaziantep'te 500 Kilogram Sağlıksız Ciğer ve Et Ürünü İmha Edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şahinbey Belediyesi Zabıta ekipleri, gıda güvenliği denetimlerinde üretim şartlarına uygun olmayan bir işletmede yaklaşık 500 kilogram ciğer ve et ürünü tespit etti. Ürünler imha edilirken, halk sağlığını tehdit eden işletme mühürlenerek faaliyetten men edildi. Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, denetimlerin kararlılıkla süreceğini ve halk sağlığına taviz verilmeyeceğini açıkladı.

GAZİANTEP'te Şahinbey Belediyesi Zabıta ekiplerinin denetimlerinde üretim şartlarına uygun olmayan 500 kilogram ciğer ve et ürünü imha edildi.

Şahinbey Belediyesi Zabıta ekipleri, gıda güvenliğine yönelik denetimlerinde, bir işletmenin üretim şartlarına uygun olmayan ortamda ciğer kavurma imalatı yaptığını tespit etti. Ekiplerin incelemelerinin ardından iş yerinde bulunan yaklaşık 500 kilogram ciğer ve et ürünü imha edildi. Halk sağlığını tehdit ettiği değerlendirilen işletme ise mühürlendi.

'HALK SAĞLIĞINA TAVİZ YOK'

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, gıda üretimi ve satışı yapan işletmelere yönelik denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini belirterek, "Denetimlerimizde karşılaştığımız manzaralar, gıda güvenliği konusundaki hassasiyetimizin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor. Zabıta ekiplerimizin gerçekleştirdiği denetimlerde, üretim şartlarına uygun olmayan ortamda ciğer kavurma imalatı yaptığı tespit edilen iş yerinde yaklaşık 500 kilogram ciğer ve et ürününü imha ettik. İş yerini mühürleyerek faaliyetten menettik. Halkımızın sağlığını tehdit eden hiçbir uygulamaya taviz yok. Denetimlerimizi kararlılıkla ve aralıksız sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Enflasyon rakamları belli oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları belli oldu
Eylül ayı kira zam oranı yüzde 31,79 oldu

Milyonlarca kiracıyı ilgilendiriyor! Tüm hesaplar sil baştan yapılacak
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trabzonspor'dan gece yarısı tam 17 milyon euroluk transfer bombası

Süper Lig devinden gece yarısı transfer bombası
Size soruyoruz! Bu şike değil de ne?

Size soruyoruz! Bu şike değil de ne?
Telefon ekranında arkadaşının kocasını görünce donup kaldı

Telefon ekranında arkadaşının kocasını görünce şoke oldu
Namazda tekmelediği kedi imamın başına çarptı! Şüpheli gözaltına alındı

Namaz sırasında skandal hareket! Polis hemen harekete geçti
Aleyna Tilki arkadaş arıyor! Adayda bakın ne istiyor

Aleyna Tilki arkadaş arıyor! Adayda bakın ne istiyor
Nepal'de sel felaketi: 1252 ölü, 4216 kayıp

Sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor! 4 binden fazla kişi kayıp
Çin'in yeni kozu gökyüzünde! Kanadındaki detay dikkat çekti

Gökyüzünde ilk kez görüntülendi