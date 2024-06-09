Gaziantep, Malatya, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Kilis ve Adıyaman'da YKS sınavı başladı

Gaziantep, Malatya, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Kilis ve Adıyaman'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) başladı.

Gaziantep'te sınav için okullara giden öğrenciler, kimlik ve belge kontrolü sonrasında içeriye girdi.

Sınavın yapıldığı Hasan Ali Yücel Lisesi çevresinde veliler öğrenciler için dua etti.

Malatya

Ssınava girecek öğrenciler Battalgazi ilçesinde, Malatya Anadolu Lisesi binasına giriş yaptı.

Sınavın yapılacığı binanın girişinde üst araması yapılan öğrenciler, sınava girecekleri salonlara geçti.

Kahramanmaraş

6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta da öğrenciler sabahın erken saatlerinde sınava girecekleri okullara geldi.

Öğrenciler, görevlilerin kimlik ve belge kontrolü, polis ekiplerinin de üst araması yapmasının ardından salona alındı.

Sınava girecekleri binayı karıştıran bazı öğrenciler ise görevlilerin yönlendirmesiyle binalarını buldu.

Bu arada kimliğini kaybeden ve evde unutan adaylar, nüfus müdürlükleri ve sınav merkezlerine polis ekipleri tarafından yetiştirildi.

Aileler ise çocuklarını binaların önünde bekleyip dua etti.

Büyükşehir Belediyesi tarafından kent genelinde farklı noktalara oluşturulan bekleme alanlarında velilere yiyecek içecek ikram edildi.

???????Şanlıurfa

Şanlıurfa'da, sınav 227 okulda yaklaşık 62 bin 500 adayın katılımıyla başladı.

Bahçelievler Ortaokulu'nda sınav için gelen öğrenciler, kimlik ve belge kontrolü sonrasında içeriye girdi.

Öğrenci velileri ise okul çevresinde bekledi.

Kilis

Kilis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde sınava girecek öğrenciler erken saatte okula geldi.

Öğrenciler kimlik kontrollerinin ardından içeriye girdi.

Çocuklarını binaların önünde bekleyen ailelerden bazılarının, dua ettiği görüldü.

Adıyaman

Adıyaman'da sınava girecek öğrenciler, erken saatte gelerek okulların bahçesinde sınav saatini bekledi.

Sınav saatine yakın içeriye alınmaya başlayan öğrenciler bina önünde sıraya girdikten sonra kontrolün ardından salonlara alındı.

Aileler okul bahçelerinde bekleyerek dualar etti.