Arda Güler için İspanya'da yeni tartışma: 140 milyon euroluk bir sorunu var

Real Madrid, sahasındaki Real Sociedad'ı 4-1 yendi. Ardından Arda Güler, İspanya'da en çok konuşulan isimlerden biri oldu. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcu, 78 dakika sahada kaldıktan sonra yerini Brahim Diaz'a bıraktı. Arda'nın performansı maçın ardından İspanyol taraftarlar arasında yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi.

ARDA GÜLER'E ÖVGÜ YAĞDI

Karşılaşmanın ardından yapılan yorumlarda Arda Güler'in hücumdaki etkisine dikkat çekildi. Bir taraftar, milli futbolcunun Mbappe ve Vinicius'a maç boyunca 8 net pozisyon hazırladığını savundu. Bir başka taraftar ise genç yıldızın performansını "Arda Güler inanılmaz iyi" sözleriyle değerlendirdi.

"140 MİLYON EUROLUK BİR SORUNU VAR"

En dikkat çeken yorum ise Real Madrid'in 140 milyon euroya kadrosuna kattığı Diomande üzerinden geldi. Bir İspanyol taraftar, "Arda Güler harika ama 140 milyon euroluk bir sorunu var, o da Diomande" ifadelerini kullandı.

İLK 11 TARTIŞMASI BAŞLADI

Diomande'nin takıma katılmasıyla birlikte Real Madrid'in hücum hattındaki forma rekabetinin daha da artacağı değerlendirilirken, Arda Güler'in ilk 11'deki yerinin nasıl etkileneceği tartışılmaya başlandı. Milli futbolcunun sergilediği performans ise forma rekabeti öncesinde İspanyol taraftarlardan tam not aldı.