Beşiktaş'ın yeni transferi Fabio Miretti, İstanbul'da
Beşiktaş'ın Juventus'tan kadrosuna kattığı yeni transferi Fabio Miretti, İstanbul'a geldi. 23 yaşındaki yıldız oyuncu sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından resmi imzayı atacak.
- Beşiktaş, Juventus'un 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Fabio Miretti'yi satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna kattı.
- Miretti, resmi sözleşme imzalamak üzere İstanbul'a geldi ve sağlık kontrollerinden geçecek.
- Beşiktaş, Juventus'a 2 milyon Euro kiralama bedeli ödeyecek; 10 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu kullanılırsa oyuncuyla 4 yıllık kontrat imzalanacak.
Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Beşiktaş, Juventus'un 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Fabio Miretti'nin transferinde mutlu sona ulaştı.
MIRETTI, BEŞİKTAŞ İÇİN İSTANBUL'DA
Kulübü Juventus ve oyuncuyla anlaşma sağlayan siyah-beyazlılar, İtalyan yıldızı resmi sözleşme imzalamak üzere İstanbul'a getirdi. Miretti'yi taşıyan uçağın bugün saat 16.10 sularında İstanbul'a indi.
SAĞLIK KONTROLLERİNDEN GEÇECEK
Sağlık kontrollerinden geçecek olan genç yetenek, prosedürlerin tamamlanmasının ardından kendisini siyah-beyazlı renklere bağlayan resmi imzayı atacak.
MIRETTI'DEN İLK AÇIKLAMALAR
Transferine dair açıklamalarda bulunan Miretti, ''Siyah-beyaz, zaten geçmişte çok aşina olduğum ve sürekli giydiğim renkler. Formayı da çok beğendim. Çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Hocamız buraya gelmemi istedi, tüm kulüp benim buraya gelmemi istedi. Kulübün başarılı olması için elimden gelenin en iyisini yapacağım.'' dedi.
SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALIK ANLAŞMA
Beşiktaş yönetimi, Miretti transferini satın alma opsiyonlu kiralık formülüyle tamamladı. Siyah-beyazlıların bu transfer için Juventus'a 2 milyon Euro kiralama bedeli ödeyeceği öğrenildi. Sözleşmede yer alan 10 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunun sezon sonunda kullanılması halinde oyuncuyla 4 yıllık kontrat imzalanacak.
SEZON PERFORMANSI
Merkez orta saha ve 10 numara pozisyonlarında görev yapabilen yetenekli futbolcu, geçtiğimiz sezon Juventus formasıyla çıktığı 31 resmi karşılaşmada 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.