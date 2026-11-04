Gaziantep Karkamış'ta bahçeye dikilen 100'ün üzerinde zeytin fidanı ilk hasadı verdi

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Gaziantep'in Karkamış ilçesinde 4 yıl önce atıl durumdaki okul bahçesine dikilen zeytin fidanları meyve verdi. Öğrencilerin sorumluluk bilinci kazanması amacıyla başlatılan projede, mezun olan öğrencilerin ağaçlarına yeni öğrenciler sahip çıkıyor.

Zeliha Ali Kelek Ortaokulunda " Eğitim, öğretim, üretim" projesi kapsamında okul bahçesine 100'ün üzerinde zeytin fidanı dikildi.

Öğrencilerin ağaçları sahiplendiği okulda, öğrenciler fidanların bakımını üstlenerek sulama, gübreleme ve ot temizliği gibi işleri yapıyor.

Dört yıl önce dikilen fidanların meyve vermesiyle okulda ilk hasat heyecanı yaşandı. Öğrencilerin topladığı zeytinlerden elde edilen yağlar, üzerinde "Eğitim, öğretim, üretim" yazılı şişelere konularak hayırseverlere satılıyor. Elde edilen gelir ise öğrencilerin ihtiyaçları için okulda değerlendiriliyor.

Projede ağaç sahipliğinin öğrencilerin mezuniyetinin ardından da devam etmesi sağlanıyor. Okuldan mezun olan öğrencilerin ağaçları, yeni kayıt yaptıran öğrencilere isimlikleri değiştirilerek devrediliyor. Böylece okul bahçesindeki zeytin ağaçlarının bakımı yeni öğrenciler tarafından sürdürülüyor.

Fidanlar 4 yıl sonra mahsul verdi

Okul Müdürü Şükrü Ergin, AA muhabirine, projeye 4 yıl önce okul bahçesini değerlendirmek ve öğrencilerde sorumluluk bilinci oluşturmak amacıyla başladıklarını söyledi.

Öğrencilerle birlikte diktikleri fidanların bugün meyve vermesinden mutluluk duyduklarını belirten Ergin, "Otlarla, dikenlerle dolu olan bahçemize öğrencilerimizle birlikte diktiğimiz ağaçlar bugün 4 yaşında ve mahsul almaya başladık." dedi.

Okulların topluma örnek olması ve üretim merkezi haline gelmesi gerektiğini ifade eden Ergin, kırsal bölgelerdeki okulların bulundukları çevrenin tarımsal potansiyelini değerlendirmesini önemsediklerini dile getirdi.

Öğrencilerin kendi elleriyle diktikleri fidanların büyüyüp meyve vermesinin kendilerini mutlu ettiğini anlatan Ergin, üretimin tüm aşamalarını öğrenmelerinin çocuklar açısından önemli olduğunu kaydetti.

"Öğrencilerde 'okul bizim' duygusu oluştu"

Projenin öğrencilerin okula aidiyet duygusunu geliştirdiğini vurgulayan Ergin, şöyle konuştu:

"Projemiz çocukların aidiyet duygusunu geliştirdi, öğrencilerde 'okul bizim' duygusu oluştu. Bazen evden gübre getiriyorlar, ağaçları suluyor, otlarını temizliyorlar. Rekabet, sahiplenme ve sorumluluk duyguları gelişiyor. Bu çocuklar geleceğin anne babası olacak. Bir ürünün yetiştirilmesinin tüm aşamalarını öğrenmiş olmaları kıymetli."

Okula yeni atanan Türkçe öğretmeni Sevgi Cantürk de projenin öğrencilerin çok yönlü gelişimine katkı sunduğunu belirtti.

Çocukların bir ürünün çekirdekten sofraya ulaşana kadarki aşamalarını yaşayarak öğrendiğini anlatan Cantürk, okulun öğrenciler için sıcak bir yaşam alanına dönüştüğünü ifade etti.

Öğrenciler ağaçları özenle yetiştiriyor

Öğrencilerden Narin Karaçalı, kendilerine ait ağaçların üzerinde isimliklerinin bulunduğunu belirterek, "Ağaçlarımızı güzel yetiştirmek için özenle bakıyor, suluyoruz. Okul müdürümüz ağaçlarımız için sulama sistemi de yaptı. Reyhanlar ve güller de ektik. Şimdi hasat zamanı geldi, arkadaşlarımızla zeytin topluyoruz. Ağaçlarımıza önem veriyoruz." dedi.

Hira Karaçalı da arkadaşlarıyla en iyi ağacı yetiştirmek için çalıştıklarını kaydetti.

Kaynak: AA