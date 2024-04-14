Gaziantep Doğal Yaşam Parkı Bayram Tatilinde 100 Bin Kişi Ziyaret Etti

Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nı Ramazan Bayramı tatilinde 100 bin kişi ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesince 2001'de Burç Ormanı'nda yaklaşık 1 milyon metrekare alana kurulan hayvanat bahçesi, 350 türdeki 7 bin 500'den fazla hayvana ev sahipliği yapıyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, AA muhabirine, hayvanat bahçesinin yüz ölçümü ve barındırdığı türler bakımından Türkiye'de ilk, Avrupa'da ikinci, dünyada ise dördüncü sırada yer aldığını söyledi.

Bayram tatilinde Türkiye'nin her tarafından ziyaretçileri ağırladıklarını ifade eden Özsöyler, şöyle konuştu:

"Tatil boyunca doğal yaşam parkında yaklaşık 25-30 bin arası ziyaretçi bekliyorduk. 9 günlük tatil boyunca 100 bin ziyaretçiyi buldu. Bu ziyaretçilerin yüzde 10'u şehir merkezinden, yüzde 90'ı çevre iller ve çevre ülkelerden geliyor. Ziyaretçiler burada farklı projeleri görüyor. Özellikle safari park, zooloji müzesi, tropik kelebek merkezi oldukça ilgi görüyor. Ziyaretçiler yaban hayvanlarını canlı şekilde burada görüyor. "

Bu yıl 6 milyon ziyaretçi hedefi

Geçen yıl hayvanat bahçesinin 5 milyon kişiyi ağırladığını anımsatan Özsöyler, "Bu yıl 6 milyon kişinin ziyaret etmesini bekliyoruz. Yeni projelerimiz bulunuyor. Bunlardan en büyüğü, mevcut akvaryumlarımıza ek olarak tünel akvaryum düşünüyoruz. Safari Park'ın dışında Afrika hayvanlarının bulunduğu ortam düşünüyoruz." dedi.

Ziyaretçilerden Halil İbrahim Bunsuz ise ailesiyle Kahramanmaraş'tan geldiklerini belirterek, "Burayı çok beğendik. Çocuklarımla hayvanları yakından görme fırsatı bulduk." diye konuştu.

Mardin'den gelen Erdal Adal da "Gayet güzel bir yer. Doğa açısından, hayvanları çocukların görmesi mutluluk verici. Çocuklar, kendini burada heyecanlı hissediyor." ifadesini kullandı.