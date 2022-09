Gazeteci Güngör Arslan cinayetinde 4 kişi tahliye edildi

İZMİT'te gazeteci Güngör Arslan'ın öldürülmesiyle ilgili 10'u tutuklu 14 kişinin yargılandığı davanın ilk duruşmasında mahkeme heyeti, tutuklu 4 sanığın tahliyesine karar verdi. Arslan'ın eşi Suna Arslan "Güngör Arslan sadece bir gazeteciydi. Bu kentteki tüm ilişkileri yazardı. Sadece şunu diyorum; bu bir gazeteci cinayeti. Arkasında başka insanlar da var." dedi.

?İzmit'te yerel bir internet haber sitesinin sahibi gazeteci Güngör Arslan, 19 Şubat günü ofisinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Arslan'ı öldüren Ramazan Özkan, olaydan birkaç saat sonra yakalanarak, tutuklandı. Yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Burhan Polat, Can Yılmaz, Emrah Yıldırım, Ersin Kurt, Ferhat Yıldırım, Hasan Emre Çelik, Özgür Taşkıran, Kadir Yıldırım ve Ramiz Saatçi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, A.Y., E.T., E.Y. ve Y.B.'nin tutuksuz yargılanmasına karar verildi. Olayla ilgili ilk duruşma, bugün Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Yaşanan yoğunluk nedeniyle Kandıra Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi içerisinde bulunan salonda görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Ramazan Özkan, Burhan Polat, Can Yılmaz, Emrah Yıldırım, Ersin Kurt, Ferhat Yıldırım, Hasan Emre Çelik, Özgür Taşkıran, Kadir Yıldırım ve Ramiz Saatçi, tutuksuz sanıklar, A.Y., E.T., E.Y. ve Y.B., avukatlar ve öldürülen Güngör Aslan'ın yakınları katıldı.

Duruşma savcısının mütalaası ve avukat savunmalarının ardından, mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Tüm tarafları dinleyen mahkeme, sanıklardan Özgür Taşkıran, Can Yılmaz, Kadir Yıldırım ve Emrah Yıldırım'ın tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmesine karar verdi. Diğer sanıklar Ramazan Özkan, Burhan Polat, Ersin Kurt, Ferhat Yıldırım, Hasan Emre Çelik ve Ramiz Saatçi'nin ise tutukluluk hallerinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı 10 Ekim tarihine erteledi.