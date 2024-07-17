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Gayrettepe'deki gece kulübü yangını davasının ilk duruşması yapıldı

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İstanbul'un Gayrettepe semtinde meydana gelen gece kulübü yangınına ilişkin davanın ilk duruşması bugün yapıldı. Davada, 29 işçinin hayatını kaybetmesine neden olan suçlamalar ele alındı.

Haber: Çağatan AKYOL

(İSTANBUL)- İstanbul'un Gayrettepe semtinde 29 işçinin hayatını kaybettiği gece kulübü yangınına ilişkin davanın ilk duruşması bugün yapıldı. Kulübün metal işlerini yapan firma sahibi Çağatay Altunel, olay günü kendisine bağlı bir işçinin çalıştığını belirterek "Elemanım yabancı uyruklu olduğu için defalarca kez kendisine çalışma izni almaya çalıştım ama başaramadım. Çalışanımın kaçma imkanı varken yangına müdahale etmeye çalışmıştır. Takdiri ilahidir" dedi.

İstanbul Gayrettepe'de Masquerade isimli gece kulübünde, geçen 2 Nisan'da yapılan tadilat sırasında meydana gelen ve 29 işçinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin ise yaralandığı yangına ilişkin davanın ilk duruşması bugün başladı. "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak" suçundan 7'si tutuklu 9 sanık hakkında ayrı ayrı 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın duruşması Silivri'de bulunan Marmara Ceza İnfaz Kurumları kampüsündeki duruşma salonunda yapılıyor. Duruşmaya sanıklar, taraf avukatları ve yangında hayatını kaybeden işçilerin yakınları da katıldı.

"İhmal oluşturacak ekipmanım yok"

Metal işleri yapan firma sahibi Çağatay Altunel, devletin iş güvenliği konusundaki tüm yükümlülüklerini yerine getirdiğini belirterek suçu ve ihmali olmadığını, mağdur olduğunu ileri sürdü. Altunel, savunmasında, "Her ne kadar şahsıma bu suçlama isnat edilse de kendim tarafından ihmal ve tehdit oluşturacak bir ekipmanım yoktur. Bir saat içinde ben de orada olacaktım ve o yangında ben de olabilirdim. Elemanım yabancı uyruklu olduğu için defalarca kez kendisine çalışma izni almaya çalıştım ama başaramadım. Bu nedenle kendisine gerekli eğitimleri veremedik. 15 yıldır aynı işi yapıyorum ve bugüne kadar herhangi bir kaza olmamıştır. Çalışanımın kaçma imkanı varken yangına müdahale etmeye çalışmıştır. Takdiri ilahidir. Çalışanımın ailesi de bu olaydan dolayı tarafımdan şikayetçi olmamışlardır" dedi.

Kulübün mobilya dekorasyoncusu sanık Kahraman Erdem, yaşamını yitiren işçilerden kaynak ustası Ahmet Sever'in kendisine bağlı çalıştığını dile getirdi. Erdem, ısrar ettiği halde Sever'in malulen emekli olduğu için sigorta yapılmasını kabul etmediğini ileri sürdü.

Kaynak: ANKA / Güncel

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