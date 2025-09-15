GastroAntep: Kültür Yolu Festivali'nde Güvenli Gıda Tema Yazarları ve Şefler Bir Araya Geldi

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen Kültür Yolu Festivali Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali'nde (GastroAntep) "Güvenli Gıda: Topraktan Tabağa" temasıyla söyleşi ve panel düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Festival Park'ta düzenlenen etkinlikte söyleşi, panel ve workshoplarla gastronominin geçmişi, geleceği, ekonomisi, sürdürülebilirliği, dünya çapında durumu başta olmak üzere birçok konu ele alındı.

Bu yılın teması olan güvenli gıda alanının dünyada ve Türkiye'de örnekleri üzerine yapılan konuşmalarda gastronomi meraklılarına fikirler aktarıldı.

Gastronomi ve turizm yazarları, Türkiye'nin ünlü otel ve restoran profesyonelleri, yatırımcılar, ulusal ve uluslararası gıda firmaları, butik tarımcılar, gurme marketler, akademisyenler, sektör temsilcilerine tecrübelerini anlattı.

8 ülkeden gelen dünyaca ünlü ödüllü 11 şef, özel teknikleri ve eşsiz tarifleriyle ürünlerini kullanarak hünerlerini sergiledi.

Gaziantep'in ürünlerini tekrardan yorumlayan şefler, kreatif yemek gösterileriyle sunum gerçekleştirdi.

Türk mutfağının önde gelen şeflerinden İdil Yazar, Rafet İnce, Özge Şahin, Eyüp Kemal Sevinç ve Asuman Kerkez ise geleneksel tekniklerle yeni yemek tarifleri üreterek çalışmalarını aktardı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mutfak Sanatları Merkezi Koordinatörü Şef Doğa Çitçi, gastronomi festivalinin çok değerli olduğunu bildirdi.

Dünyanın her yerine kendi malzemeleriyle gidip Gaziantep yemeklerini yaptıklarını belirten Çitçi, şunları kaydetti:

"Gaziantep gastronomisinin bu kadar meşhur olmasının sebebi aslında bir taraftan da ürün. Çünkü biz gastronomi şehriyiz ama gastronomi şehrini destekleyen en önemli unsur bence ürün. Biz kendimizi iyi tanıtmalı ve kendimizi iyi pazarlamalıyız. Gaziantep'in şu an dört bir tarafında etkinlikler devam ediyor. Gelenler de çok mutlu."

Sözen Group CEO'su Gökmen Sözen ise Türkiye gastronomisinin tanıtılmasında Gaziantep'in ve festivalin önemli olduğunu ifade etti.

Sözen, "Gaziantep'in GastroAntep projesi hem Türkiye için hem de yurt dışı algısı açısından çok önemli bir değer taşıyor. GastroAntep için yıllardır yabancı şefler geliyor. Hem yabancı şeflerin buradaki tanıtımı, sosyal medyaları, Türkiye'de ve yurt dışındaki gazete ve dergilerle söyleşileri Gaziantep'i ilgi odağı olarak yarattı. Özellikle gıda ürünlerini de kullandılar. Bu nedenle bizim gıda ürünlerimiz dünyadaki birçok yere kolay adapte olabiliyor." ifadelerini kullandı.