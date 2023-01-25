Garo Paylan, Türkiye-Ermenistan Sınırından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Çağrı Yaptı: 'Gelin Bu Sınırı Açalım, Adını da Hrant Dink Koyalım'

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Türkiye-Ermenistan sınırının 30 yıldır kapalı olduğunu ifade ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a “Türkiye-Ermenistan sınırının açılması, yani bu sınırın açılması için en çok çaba gösteren kişilerden biri Hrant Dink’ti. Hrant Dink’in en büyük hayali, bu sınırın açılması ve sınırda Türk, Kürt, Azeri, Ermeni halklarının birlikte halay çekmesiydi. Gelin bu sınırı açalım, bu sınırın adını da Hrant Dink koyalım. Hrant Dink’in barış, kardeşlik düşünceleri bu sınırda yaşasın” çağrısı yaptı.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Türkiye- Ermenistan sınırının 30 yıldır kapalı olduğunu ifade ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Türkiye- Ermenistan sınırının açılması, yani bu sınırın açılması için en çok çaba gösteren kişilerden biri Hrant Dink'ti. Hrant Dink'in en büyük hayali, bu sınırın açılması ve sınırda Türk, Kürt, Azeri, Ermeni halklarının birlikte halay çekmesiydi. Gelin bu sınırı açalım, bu sınırın adını da Hrant Dink koyalım. Hrant Dink'in barış, kardeşlik düşünceleri bu sınırda yaşasın" çağrısı yaptı.

Garo Paylan, Kars'a giderek yıllardır kapalı olan Türkiye- Ermenistan sınırındaki Akyaka Sınır Kapısı'nda yurttaşlarla birlikte açıklama yaptı.

"TÜRKLERİN, ERMENİLERİN, KÜRTLERİN ARTIK KUCAKLAŞMA ZAMANIDIR"

Türkiye- Ermenistan sınırının 30 yıldır kapalı olduğunu vurgulayan Paylan, "Azeriler, Ermeniler, Türkler, Kürtler bu coğrafyanın insanları ve maalesef yüz yıldır yaşadığımız travmalardan dolayı ayrı gayrı düştüler. Türklerin, Ermenilerin, Kürtlerin artık kucaklaşma zamanıdır. İki yıl önce Azerbaycan ve Ermenistan bir savaş yaşadı. Bu savaştan sonra, hem Türkiye-Ermenistan normalleşme süreci hem de Azerbaycan-Ermenistan barış süreci başladı. Türkiye ve Ermenistan özel temsilciler atadılar ve müzakereye başladılar" dedi.

"ERDOĞAN'A SORUYORUM; BU SINIRIN AÇILMASININ ÖNÜNDEKİ ENGEL NEDİR?"

Paylan, "Bundan bir yıl önce de Erdoğan, Türkiye-Ermenistan sınırının öncelikle üçüncü ülke vatandaşlarına, daha sonra Türkiye ve Ermenistan yurttaşlarına açılabileceğini söyledi. Ama Türkiye-Ermenistan sınırı hala açılmış durumda değil. Bu sınır niçin açılmıyor? Türkiye-Ermenistan sınırının niçin açılmadığını Sayın Erdoğan'a soruyorum. Bu sınırın açılmasının önündeki engel nedir" diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sınırdan seslendi.

"TÜRKLER, KÜRTLER, AZERİLER, ERMENİLER BİRBİRLERİNİN DÜŞMANI OLAMAZLAR"

Sınırın kapalı olmasının sosyal, ekonomik, kültürel etkilerine değinen Paylan, şunları söyledi:

"Bu sınır açılmadığı için 30 yıldır hem Ermenistan kaybediyor hem de bölge halkı kaybediyor. Kars kaybediyor, Iğdır kaybediyor, Ardahan, Ağrı, Doğu Beyazıt kaybediyor. Bölge illeri ve bu illerde yaşayan yurttaşlarımız kaybediyor. Bu sınır açılırsa, geçmişte olduğu gibi bu ülkeler arasında ticaret ve turizm olur, paylaşım olur, kucaklaşma olur. Türkler, Kürtler, Azeriler, Ermeniler birbirlerinin düşmanı olamazlar. Tarihi olarak, binlerce yıl bir arada yaşamış halklar bunlar ve şimdi yeniden kucaklaşma zamanıdır."

"GELİN BU SINIRI AÇALIM, BU SINIRIN ADINI DA HRANT DİNK KOYALIM"

Paylan, "Türkiye-Ermenistan sınırının açılması, yani bu sınırın açılması için en çok çaba gösteren kişilerden biri Hrant Dink'ti. Hrant Dink'in en büyük hayali, bu sınırın açılması ve sınırda Türk, Kürt, Azeri, Ermeni halklarının birlikte halay çekmesiydi. Şimdi, buradan sayın Erdoğan'a çağrı yapıyorum: Gelin bu sınırı açalım, bu sınırın adını da Hrant Dink koyalım. Hrant Dink'in barış, kardeşlik düşünceleri bu sınırda yaşasın. Bu sınırdan Azeriler, Ermeniler, Türkler, Kürtler geçsinler birbirleriyle kucaklaşsınlar. 30 yıldır kapalı olan bu sınır artık açılsın" diye konuştu.

"TÜRKİYE, ANAHTAR BİR ÜLKEDİR VE ELİNİ UZATIRSA BÖLGEDEKİ BARIŞI SAĞLAYABİLİR"

Türkiye-Ermenistan sınırının açılmasını isteyen Paylan, şöyle konuştu:

"Türkiye, bölge barışı için anahtar bir ülkedir ve büyük bir ülkedir. Türkiye, eğer ki elini uzatırsa bölgeye, Ermenistan'a ve Azerbaycan'a, kapıyı açarsa bölgedeki barışı da sağlayabilir. Aksi taktirde barış için yaratılan fırsat penceresi de kapatılabilir. Bu anlamda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuda irade göstermesini bekliyoruz. TBMM'nin irade göstermesini bekliyoruz ve bu sınırın açılmasını bekliyoruz. Bu sınır açılırsa emin olun ki doğunun yoksullukla ilgili makus kaderi değişir. Kars geçmişte olduğu gibi zenginleşir. Ağrı, Ardahan, Iğdır geçmişte olduğu gibi zenginleşir. Ermenistan halkları da zenginleşir. Bölgeye hem huzur hem refah gelir. Bunun için artık Türkiye-Ermenistan sınırı açılsın diyoruz."