Gamze Akkuş İlgezdi'den Şekeroğlu Sinema-TV Merkezi'ne Yıkım Tepkisi

(ANKARA) - CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Prof. Sami Şekeroğlu Sinema-TV Merkezi için rektörlük tarafından depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle yıkım kararı alındığını belirterek, "1999'da yaşanan depremden sonra Ortaköy'deki TRT misafirhane boşaltıldı ancak bu alan satıldı. Ulus binaları için yıkım kararı çıktı. Sanat camiası aynı şekilde Şekercioğlu Sinema-TV Merkezi arşivinin de TRT arşivlerine döneceği endişesini taşıyor. Bu binayı güçlendirmek yerine yıktıktan sonra TRT Ortaköy gibi satmayacaklarının, arşivin yok olmayacağının garantisi yok" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, MSGSÜ Prof. Sami Şekeroğlu Sinema-TV Merkezi'nin 'hurda karşılığı yıkım' ihalesini soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi veren İlgezdi, Türkiye'nin ilk sinema okulu olarak kurulan bu merkezin yarım asrı aşkın süredir Türk sinemasına ışık tuttuğunu hatırlatarak, "Bu kurum yalnızca bir bina değildir; arşiviyle, salonlarıyla, laboratuvarlarıyla sinema tarihimizin belleğidir. Burada Türk sinemasını var eden usta yönetmeler, senaristler, teknik ekip, oyuncular dersler vermiş, yeni sinemacılarımızı yetiştirmişti. Onu yok etmeye kalkmak, öğrencilerin eğitim hakkına ve Türk sinemasının geçmişine ve geleceğine yapılmış en büyük ihanettir" dedi.

"Bir eğitim ve kültür yuvasını 'hurda karşılığı yıkım' ihalesine çıkarmak akıl dışıdır"

Bir eğitim ve kültür yuvasını 'hurda karşılığı yıkım' ihalesine çıkarmanın akıl rışı olduğunu kaydeden İlgezdi, "Bu kararın hangi gerekçeyle alındığını ve hangi yasal dayanağa oturtulduğunu kamuoyu bilmek zorundadır. Türk Film Arşivi'nin geleceği belirsizliğe terk edilemez" sözleriyle duruma tepki gösterdi.

Kamuoyuna da çağrıda bulunan İlgezdi, "Bu yıkım gerçekleşirse, ortaya çıkacak geri dönülmez zararın sorumlusu kim olacak? Sinema öğrencilerinin hakkını, sinema tarihimizin hafızasını kim geri verecek? Kültür mirasımıza kasteden bu anlayışın hesabını vermek zorundasınız" ifadelerini kullandı.

Deprem bahanesiyle TRT'nin Harbiye Radyoevi, Ulus, Ortaköy binalarının boşaltıldığını hatırlatan İlgezdi, "1999'da yaşanan depremden sonra Ortaköy'deki TRT misafirhane boşaltıldı ancak bu alan satıldı. Ulus binaları için yıkım kararı çıktı. Harbiye Radyoevi 5 senedir kaderine terk edilmiş durumda. Burada arşivlerin ne durumda olduğu belirsiz. Hangi şartlarda korundukları hatta korunup korunmadıkları bilinmiyor. Sanat camiası aynı şekilde Şekercioğlu Sinema-TV merkezi arşivinin de TRT arşivlerine döneceği endişesini taşıyor. Bu binayı güçlendirmek yerine yıktıktan sonra TRT Ortaköy gibi satmayacaklarının, arşivin yok olmayacağının garantisi yok" dedi.