GALERİA SİTESİ'NDE KURTARILAN KEDİ SAYISI 13'E ÇIKTI, ÇALIŞMA SONA ERDİ Güncel Haberler Galeria sitesi'nde kurtarılan kedi sayısı 13'e çıktı (2)Diyarbakır'da, ilk 4 katı alışveriş merkezi, 8 katı konut olan, depremde 4 bloktan 1'inin çökmesi sonucu 89 kişinin yaşamını yitirdiği, 22 kişinin ise yaralandığı Galeria Sitesi'nde yıkım sırasında fark edilip, kurtarılan kedi sayısı,... Galeria sitesi'nde kurtarılan kedi sayısı 13'e çıktı (2) Diyarbakır'da, ilk 4 katı alışveriş merkezi, 8 katı konut olan, depremde 4 bloktan 1'inin çökmesi sonucu 89 kişinin yaşamını yitirdiği, 22 kişinin ise yaralandığı Galeria Sitesi'nde yıkım sırasında fark edilip, kurtarılan kedi sayısı, 13'e çıktı. Bina içinde dron ile yapılan incelemede başka bir canlıya rastlanmayınca çalışmalar sona erdi. Gözyaşları içerisinde 'Zeno' adlı kedisine kavuşan aile kurtarma ekibine teşekkür etti. (DHA) Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Diyarbakır kedi Güncel Haberler

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