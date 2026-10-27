Galatasaray Üniversitesinde iklim paneli yeşil aklama ve COP31'i ele aldı

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Anadolu Ajansı (AA) Yeşilhat Akademi Buluşmaları kapsamında Galatasaray Üniversitesinde, " Cop31'e Doğru İklim İletişimi ve Yeşil Aklama" başlıklı panel düzenlendi.

AA Çevre ve Tarım Haberleri Muhabiri Gülseli Kenarlı'nın moderatörlüğündeki panele, Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Banu Karsak ve Doç. Dr. Gaye Aslı Sancar Demren ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Belgin Bahar katıldı.

Panelde, iklim iletişiminde güven ve şeffaflığın önemi, şirketlerin çevresel taahhütleri ile uygulamaları arasındaki tutarlılık ve yeşil aklamayla mücadelenin önemi üzerinde duruldu. Ayrıca, Türkiye'nin ev sahipliği ve başkanlığında Antalya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) öncesinde iklim iletişiminin rolü değerlendirildi.

"İklim iletişiminde şeffaflık ve güven esas"

Prof. Dr. Karsak, kurumların itibar kazanmasında çevreye duyarlı ve sosyal sorumluluk sahibi olmalarının önemli rol oynadığını belirterek, güvenin temelinde şeffaflığın bulunduğunu söyledi.

Kurumların hedeflerini, verilerini ve başarısızlıklarını açık biçimde paylaşması gerektiğini vurgulayan Karsak, taahhütlerle eylemler arasındaki tutarlılığın önem taşıdığını ifade etti.

Karsak, çevre dostu olduğunu iddia eden bir kurumun uygulamalarının bu söylemle çelişmesi durumunda yeşil aklama sorununun ortaya çıktığını kaydetti.

İklim iletişiminde felaket senaryolarına dayalı söylemler yerine yapıcı ve anlaşılır mesajların tercih edilmesi gerektiğine işaret eden Karsak, bağlamından kopuk rakamların ve belirsiz ifadelerin toplumda karşılık bulmadığı tespitini paylaştı.

Etkili iletişim için hikaye anlatımının önemine değinen Karsak, kurumların faaliyetlerinin yerelde ne gibi sonuçlar doğurduğunu ve insanların yaşamlarına nasıl dokunduğunu somut örneklerle anlatmasının mesajların inandırıcılığını artıracağını dile getirdi.

COP31'in uluslararası görünürlük açısından önemli bir fırsat olduğunun altını çizen Karsak, "Burada sıfır atık, çölleşme ve kuraklık gibi başlıklar öne çıkarılabilir. Zirvede verilen taahhütler uygulamaya geçirilmesi ve sonuçlarının izlenmesi çok önemli." dedi.

Korku söylemleri toplumda panik yaratabilir

Doç. Dr. Gaye Aslı Sancar Demren, şirketlerin çevresel sorumluluklarını yalnızca söylem düzeyinde bırakmaması gerektiğine dikkati çekti.

Şirketlerin ekonomik, sosyal ve çevresel boyutları birlikte gözetmesi gerektiğini vurgulayan Demren, çevresel etkileri azaltmak için gerçek adımlar atılmasının önemli olduğunu ifade etti.

Tüketicilerin, özellikle gençlerin, şirketlerin samimiyetini sorguladığına değinen Demren, kurumların göstermelik faaliyetler yerine ölçülebilir ve gerçek etki yaratan çalışmalar yürütmesi gerektiğini anlattı.

Demren, "Öyle basit kampanyalarla sürdürülebilir olduğunuzu iddia edemezsiniz." değerlendirmesinde bulundu.

İklim krizinin iletişiminde korku söyleminin aşırı kullanılmasının toplumda panik veya duyarsızlık yaratabileceğine işaret eden Demren, risklerin neden-sonuç ilişkisi içinde aktarılması ve olumlu örneklerin öne çıkarılması gerektiğini dile getirdi.

Demren, medya, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerin iklim iletişiminde önemli sorumluluklar üstlendiğini belirterek, gençlerin ve çocukların kendi çözüm önerilerini anlatmalarına imkan tanınmasının farkındalığı artıracağını aktardı.

"Yeşil aklama aynı zamanda etik bir mesele"

Dr. Öğretim Üyesi Belgin Bahar, plastik pipet yerine kağıt pipet kullanmak veya ambalajı değiştirmek gibi sınırlı uygulamaların tek başına yeterli olmadığını, insan kaynakları politikalarından yatırım kararlarına, ham madde kullanımından atık yönetimine kadar bütüncül bir dönüşüme ihtiyaç duyulduğunu bildirdi.

Yeşil aklamanın şirketlerin çevresel etkilerini gerçekte olduğundan daha olumlu göstermeye çalışmasıyla ortaya çıktığını vurgulayan Bahar, bunun yalnızca bir iletişim sorunu değil, aynı zamanda etik bir mesele olduğunu dile getirdi.

Şirketlerin çevre dostu olduklarına ilişkin söylemlerini ölçülebilir verilerle desteklemesi gerektiğinin altını çizen Bahar, enerji ve su tüketimi, karbon emisyonları ve geri dönüştürülebilir ham madde kullanımı gibi göstergelerin şeffaf biçimde raporlanmasının önemine işaret etti.

Bahar, "Ölçülemeyen şey iyileştirilemez. Bağımsız denetim ve şeffaf raporlama şirketlerin çevresel performansına duyulan güveni artırabilir." diye konuştu.

COP31 sonrasında şirketlerin verdiği taahhütleri yerine getirip getirmediğinin izlenmesi gerektiğine değinen Bahar, uzun vadeli hedeflerin yanı sıra 2030 ve 2035 gibi ara dönemler için de somut hedefler belirlenmesinin önemine dikkati çekti.

Şirketlerin bu hedeflere ulaşmak için izleyecekleri yol haritalarını ve gerçekleşme oranlarını kamuoyuyla paylaşması gerektiğinden bahseden Bahar, değerlendirmelerin yalnızca şirketlerin kendi faaliyetleriyle sınırlı tutulmaması gerektiğini kaydetti.

Bahar, ham madde temininden ürün tasarımına, lojistikten kullanım ve atık yönetimine kadar tüm tedarik zincirinin dikkate alınması gerektiğini, şirketlerin gönüllü uygulamalarının yanı sıra politika yapıcıların da bağlayıcı mekanizmalar oluşturması gerektiğini söyledi.

Bahar, sözlerini, "Politika yapıcıların, uyulması konusunda zorlayıcı mekanizmalar yaratmaları lazım. Eğer uyulmuyorsa da cezai yaptırımlar uygulanması gerekiyor." diyerek tamamladı.

Kaynak: AA