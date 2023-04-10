Galatasaray Lisesi'nde tarihi heykel kayboldu

Galatasaray Lisesi'nin İstiklal Caddesi'ne bakan ön kapısındaki tarihi yılan heykellerinden biri ortadan kayboldu. Heykelin ne olduğu bilinmiyor.

YILAN HEYKELİNİN AKIBETİ BİLİNMİYOR

Beyoğlu'nda bulunan Galatasaray Lisesi'nin İstiklal Caddesi'ne bakan ön kapısındaki tarihi yılan heykellerinden birinin yerinde olmaması sosyal medyada tartışma konusu oldu. Sanat Tarihi Derneği Başkanı Şerif Yaşar, sosyal medyadan kendisine gelen bilgi üzerine konuyu araştırmaya başladı. Yaşar iddiasına göre, Galatasaray Lisesi yöneticileri ve güvenlik görevlileriyle iletişime geçti. Okul yönetimi Yaşar'a, görgü tanıklarından edindikleri bilgilere göre, 8 Mart'ta İstiklal Caddesi'nde bir firmanın bariyer indirdiği sırada çarpma sonucu heykelin kırıldığını söyledi. Kırılan parçaların ne yapıldığı ise bilinmiyor.

"150 YILDAN FAZLA ÖMÜRLÜ BİR HEYKEL AMA MAALESEF ARTIK YOK"

"SORUŞTURMANIN SONUCUNU BEKLİYORUZ"

Liseden açıklama yapılmazken Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ise Galatasaray Lisesi yönetimi tarafından herhangi bir başvuru yapılmadığı öğrenildi.