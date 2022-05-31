Galata Kulesi önünde bir kişi kendini yaktı! İşte olay yerinden ilk görüntüler - Haberler

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde Galata Kulesi önünde elinde orak bulunan bir kişi, herkesin gözü önünde kendisini yaktı. Çevredekilerin bir kısmı olayı gösteri zannederken, o anlar saniye saniye kaydedildi.

TEKBİR GETİRDİ

Şahsın kendisini aleve vermesinden bir süre sonra bir vatandaş, yangın tüpüyle olaya müdahale etti. Üzerindeki alevler söndürülünce, şahıs tekbir getirdi.

KENDİNİ NEDEN YAKTIĞI HENÜZ BELİRLENEMEDİ

Yaralı halde bulunan kişi için bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kendini yakan şahsın eylemi neden gerçekleştirdiği ve kimliği henüz öğrenilemedi.

TÜM GÜN ELİNDE ORAK VE BENZİNLE GEZMİŞ

Bölge esnafının ifadelerine göre, söz konusu kişinin tüm gün elinde orak ve benzinle gezdiği öğrenildi.