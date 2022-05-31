Galata Kulesi önünde bir kişi kendini yaktı! İşte olay yerinden ilk görüntüler
Haberler.com - Mesut Şahin - Güncel
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İstanbul'da Galata Kulesi önünde elinde orak bulunan bir kişi, herkesin gözü önünde kendini ateşe verdi. O anlar çevredekiler tarafından saniye saniye kaydedildi.
İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde Galata Kulesi önünde elinde orak bulunan bir kişi, herkesin gözü önünde kendisini yaktı. Çevredekilerin bir kısmı olayı gösteri zannederken, o anlar saniye saniye kaydedildi.
Şahsın kendisini aleve vermesinden bir süre sonra bir vatandaş, yangın tüpüyle olaya müdahale etti. Üzerindeki alevler söndürülünce, şahıs tekbir getirdi.
Yaralı halde bulunan kişi için bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kendini yakan şahsın eylemi neden gerçekleştirdiği ve kimliği henüz öğrenilemedi.
Bölge esnafının ifadelerine göre, söz konusu kişinin tüm gün elinde orak ve benzinle gezdiği öğrenildi.