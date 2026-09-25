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Gagavuz Kültür Bakanı'nın katıldığı Türk Dünyası Turizm Kongresi başkentte başladı

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Gagavuz Kültür Bakanı'nın katıldığı Türk Dünyası Turizm Kongresi başkentte başladı
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TDT, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ortaklığında düzenlenen 8. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Kongresi başkentte başladı. Gagavuz Özerk Yeri Kültür Bakanı Marina Semenova'nın konuştuğu kongre, 27 Eylül'e kadar panel ve çalıştaylarla sürecek.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT), Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ve birçok kurumun ortaklığında düzenlenen "8. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Kongresi" başkentte başladı.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi ev sahipliğinde düzenlenen kongrenin açılış töreninde, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Program, dans gösterisi ve konserle devam etti.

Moldova'ya bağlı Gagavuz Özerk Yeri Kültür Bakanı Marina Semenova, açılışta yaptığı konuşmada, Ankara'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Gagavuz Özerk Yeri'nden kucak dolusu selam getirdiğini belirten Semenova, halkının birçok zenginliği bulunduğunu, kongrede oyunlarını, türkülerini, yiyeceklerini ve kültürlerini tanıtacaklarını söyledi.

Semenova, en büyük zenginliklerinin adetleri ve gelenekleri olduğunu, Türk halkını bunlarla tanıştırmak istediklerini kaydetti.

Açılışa, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muharrem Tuna, Anadolu Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Birol Akman ve çok sayıda davetli katıldı.

"8. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Kongresi"

Kongrede derneklerin, Ankara'daki bazı büyükelçiliklerin ve çeşitli kurumların stantları yer alacak. Program süresince Türk dünyasında turizm, kültür ve tarihe ilişkin pek çok akademisyen ve uzmanın katılacağı paneller düzenlenecek.

Çevrim içi ve yüz yüze panel ve çalıştayların düzenleneceği kongrede, turizmden yapay zekaya, otel yönetiminden dijitalleşmeye ve kültürden tarihe kadar birçok konu ele alınacak.

Kongre, 27 Eylül'e kadar devam edecek.

Kaynak: AA
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