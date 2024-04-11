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Gabar petrolünde yeni rekor! Bugün itibariyle 40 bin varil üretime geçildi

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Türkiye, enerjide dışa bağımlılığı azaltma hedefi doğrultusunda karada ve denizde enerji kaynaklarını araştırmaya devam ediyor. Gabar petrolü de bu konuda önemli bir adım olarak yer alıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabar petrolüne ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Bayraktar günlük üretimde 40 bin varilin aşıldığını belirterek yeni rekoru duyurdu.

Bakan Bayraktar konuşmasında, "Bugün itibarıyla 40 bin varil üretimi geçmiş bulunuyoruz. Bu Türkiye'de en kaliteli petrolü ürettiğimiz gün olarak tarihe geçen bir gün. Bunun için öncelikle burada çalışan kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Onların büyük emekleri var. Burada onlarla beraber gece gündüz vazife yapan güvenlik güçlerimize teşekkürlerimi sunuyorum.

Bu yolda bizi ilk günden destekleyen, burayı gece gündüz takip eden sayın Cumhurbaşkanımıza milletim adına şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı

"KUYU BAŞI ÜRETİM BİN 200 VARİLİ GEÇTİ

Bakan Bayraktar, bugünün Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihinde önemli bir gün olduğunun altını çizerek, "Bugün itibarıyla Türkiye'de üretimimiz toplamda 100 bin varili geçmiş oldu. Şırnak açık ara Türkiye'nin petrol başkentidir. Daha gidecek yolumuz var. Yılbaşı gecesi buraya geldiğimizde demiştik ki 2024 sonu hedefimiz 100 bin varile çıkabilmek bunun için de gece gündüz çalışıyoruz. 33 kuyuda üretimi gerçekleştirdik. Kuyu başı ortalama üretimimiz 1200 varili geçmiş durumda. İnşallah hedefimiz olan 95 kuyuya geldiğimizde yıl sonunda bu rakamlara ulaşmış olacağız." dedi.

Gabar petrolünde yeni rekor! Bugün itibariyle 40 bin varil üretime geçildi

BAKAN BAYRAKTAR'DAN 'YENİ KUYU' AÇIKLAMASI

Bayraktar, yaptığı açıklamada "Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını düşürmek için fevkalade önemli. Yeni keşif kuyularımız var. Hakkari'de, Van sınırında yeni kuyularımız olacak. Yapacağımız keşiflerle rezervler bulduğumuzda üretim rakamları çok daha ileri gidecek. Bu çalışmayı yoğun bir şekilde devam ettireceğiz." sözleriyle müjdeyi verdi

"BİR DÖNEM TERÖRLE ANILAN ŞIRNAK ZENGİNLİKLE ANILACAK"

Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin en kaliteli petrolünün bu noktada üretildiğini ve Eylül 2021 tarihinden itibaren buradaki çalışmaların yaklaşık 10 milyon varillik toplam petrol üretimini getirdiğini ifade etti.

"Bir dönem terörle anılan Şırnak zenginlikle istihdam artışı ile anılacak. Ülkemizin ekonomisine güç katmaya inşallah devam edecek. Şırnak Türkiye için ve dünya için önemli bir petrol geçiş güzergahı. Irak-Türkiye petrol boru hattı buradan geçiyor. İnşallah o petrol boru hattında kendi petrolümüz dünya piyasaları için kullanılacak. Bugün bayram, bu bayramı 40 bin varili aşarak kutlamış oluyoruz."

Gabar petrolünde yeni rekor! Bugün itibariyle 40 bin varil üretime geçildi

HEDEF 2024 YILI SONUNA KADAR 100 BİN VARİL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2 Mayıs 2023 yılında yaptığı açıklamada Şırnak'ta bulunan Gabar Dağı bölgesinde, günlük 100 bin varillik üretim kapasitesine sahip yeni bir petrol rezervi keşfedildiğini duyurdu. Erdoğan, 5 Mayıs'ta da Van mitinginde, "Bundan sonra Gabar terörle anılmayacak, bundan sonra Gabar, o bölgede ayrı bir petrol zenginliğiyle anılacak" sözlerini kullanmıştı.

O günden bu yana geçen sürede bölgedeki çalışmalar hız kesmeden aralıksız olarak devam ediyor. 2024 yılına gelindiğinde üretim 35 bin varili geçmişti. 2024 yılı sonunda ise Gabar'daki günlük petrol üretim miktarının 100 bin varile çıkması hedefleniyor.

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Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Alparslan Bayraktar Gabar Dağı Güncel Haberler

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Yorumlar (34)

Vatandaş:

Pazartesi zam geliyor desenize :)))

126
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haksız mıyım:

Ben eğer muhalif olsam, yemin ederim bu eleştiriyi getirmem artık. Ya çok klişesiniz be kardeş. Biraz siz düşünün, yeni birsey söylemeye çalışın. İki ezberle bir ömür muhalefet yapmak çok sıkıcı. Siz, kendi durumunuz farkına varamiyorsunuz ama az okuyun, az yeni şeyler söyleyin be. Ne zaman bişey bulundu dense, bu espriyi yapmak zorunda mısınız?

yanıt19
yanıt43
Metehan Eryilmaz:

Seçim de geçti artık bişeyler bulmasak keşke. Sürekli bulunan şeye zam geliyor.

yanıt20
yanıt9
Çelik Oğlu:

Zam geliyor zammm

105
23
yanıtYanıtla
haksız mıyım:

Baştan aşağı aynı banal yorum. Hiç gelişmiyor bu zihniyetin dağarcığı. Gericilik bu olsa gerek. Sorsan sözüm ona Aydın gecinirler. Tirttttt:)

yanıt14
yanıt32
Mehmet Kocaoğlu:

desene yine zam var

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22
yanıtYanıtla
Ermis null:

eyvah yine mazota zam gelecek desenize

80
19
yanıtYanıtla
Kemal Tankut:

müjde var güzel.indirim yapın indirim 50nlira benzin mi olur petrol var ama en pahali sini vatandaş oduyor

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yanıtYanıtla
Ömer Ttn:

Suudi Arabistan günlük 10 bin varilken bizim 40 bin varil olması Allah Allah bı yanlışlık olmasın ????

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yanıtYanıtla
Erhan ALİTAŞ :

Suudi Arabistan günlük 12 milyon varile kadar ütetim yapabiliyor

yanıt24
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