Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Fuat Oktay: "Libya Temsilciler Meclisi'nin Libya-Türkiye Mutabakat Muhtırası'nı onaylanmasını memnuniyetle karşılıyoruz"

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fuat Oktay: 'Libya Temsilciler Meclisi'nin Libya-Türkiye Mutabakat Muhtırası'nı onaylanmasını memnuniyetle karşılıyoruz'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, "Libya Temsilciler Meclisi'nin, 2019'dan bu yana yürürlükte bulunan Türkiye-Libya Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası'na ilişkin aldığı kararı memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.

(ANKARA) - Tbmm Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, "Libya Temsilciler Meclisi'nin, 2019'dan bu yana yürürlükte bulunan Türkiye- Libya Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası'na ilişkin aldığı kararı memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Türkiye- Libya Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası'nın, Libya Temsilciler Meclisi'nde onaylanmasına ilişkin açıklama yaptı.

Oktay, X hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Libya Temsilciler Meclisi'nin, 2019'dan bu yana yürürlükte bulunan Türkiye-Libya Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası'na ilişkin aldığı kararı memnuniyetle karşılıyoruz. Bu karar, iki ülkenin Doğu Akdeniz'deki meşru hak ve menfaatlerinin korunması ve Türkiye-Libya iş birliğinin güçlendirilmesi bakımından önemli bir adımdır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, dost ve kardeş Libya ile stratejik iş birliğini derinleştirerek Doğu Akdeniz'de barışın, istikrarın ve adil bir düzenin tesisine katkı sunmayı sürdürecektir."

Kaynak: ANKA
Bu haber 28 sitede yayınlandı.
Başakşehir'de araçtan inip kavga eden 2 sürücüye 360 bin lira ceza kesildi

Bu görüntülerin bedeli ağır oldu! Kesilen cezayı unutamayacaklar
Antalya'da 17 yaşındaki Hatice Ennur 3 gündür kayıp! Babasına 'Biraz oturacağım' deyip araçtan indi

Babasına 'Biraz oturacağım' dedi, bir daha haber alınamadı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ali Ağaoğlu altıncı kez baba oluyor! Cinsiyeti belli oldu

Ali Ağaoğlu altıncı kez baba oluyor! Cinsiyeti belli oldu

Kız yurdunda kapıya asılan yazıya bakın! Yorum bombardımanına tutuldu

Daha neler göreceğiz! Kız yurdunda kapıya asılan yazıya bakın
CHP Kurultayı ceza davasında mütalaa açıklandı! Cemil Tugay dahil 3 kişiye beraat talebi

Kurultay davasında mütalaa! AK Parti'ye geçen isme beraat istendi
90. dakikada gelen gol Fenerbahçe'ye servete mal oldu

78 milyon TL’yi buhar eden gol!
Deprem profesörünün beslenme sırrı şaşırttı: Tam 20 tane yiyor

Deprem profesörünün beslenme sırrı şaşırttı: Tam 20 tane yiyor
300 binden fazla kişinin vizesi bir kalemde silindi

300 binden fazla kişinin vizesi bir kalemde silindi
Türk devi 7 fabrikasını kapattı, 5 bin kişi işinden oldu

Türk devi 7 fabrikasını kapattı, 5 bin kişi işinden oldu