Fuat Oktay: 'Libya Temsilciler Meclisi'nin Libya-Türkiye Mutabakat Muhtırası'nı onaylanmasını memnuniyetle karşılıyoruz'

(ANKARA) - Tbmm Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, "Libya Temsilciler Meclisi'nin, 2019'dan bu yana yürürlükte bulunan Türkiye- Libya Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası'na ilişkin aldığı kararı memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Türkiye- Libya Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası'nın, Libya Temsilciler Meclisi'nde onaylanmasına ilişkin açıklama yaptı.

Oktay, X hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Libya Temsilciler Meclisi'nin, 2019'dan bu yana yürürlükte bulunan Türkiye-Libya Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası'na ilişkin aldığı kararı memnuniyetle karşılıyoruz. Bu karar, iki ülkenin Doğu Akdeniz'deki meşru hak ve menfaatlerinin korunması ve Türkiye-Libya iş birliğinin güçlendirilmesi bakımından önemli bir adımdır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, dost ve kardeş Libya ile stratejik iş birliğini derinleştirerek Doğu Akdeniz'de barışın, istikrarın ve adil bir düzenin tesisine katkı sunmayı sürdürecektir."

Kaynak: ANKA