Fransa, Türk Hava Kuvvetleri Uçağının Düşüşüne Üzüntüyle Yanıt Verdi

Güncelleme:
Fransa, Azerbaycan'dan Türkiye'ye giden Türk Hava Kuvvetleri'ne ait C130 tipi askeri kargo uçağının Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşmesini büyük bir üzüntüyle karşıladı. Fransa Dışişleri Bakanlığı, arama kurtarma operasyonlarına destek verileceğini ve hayatını kaybedenlerin aileleriyle dayanışma içinde olduklarını belirtti.

Fransa, Azerbaycan'dan Türkiye'ye gitmek üzere havalanan Türk Hava Kuvvetlerine (THK) ait "C130" tipi askeri kargo uçağının Azerbaycan- Gürcistan sınırında düşmesini büyük üzüntüyle karşıladı.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, askeri kargo uçağının düştüğünün büyük bir üzüntüyle öğrenildiği bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Arama ve kurtarma operasyonları devam ederken tüm düşüncelerimiz, hayatını kaybedenlerin aileleriyle birliktedir. Fransa, bu trajik kaza karşısında Türkiye ile dayanışma içinde olduğunu ifade etmektedir."

Kaynak: AA / Esra Taşkın - Güncel
