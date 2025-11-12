Fransa, Türk Hava Kuvvetleri Uçağının Düşüşüne Üzüntüyle Yanıt Verdi

Fransa, Azerbaycan'dan Türkiye'ye gitmek üzere havalanan Türk Hava Kuvvetlerine (THK) ait "C130" tipi askeri kargo uçağının Azerbaycan- Gürcistan sınırında düşmesini büyük üzüntüyle karşıladı.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, askeri kargo uçağının düştüğünün büyük bir üzüntüyle öğrenildiği bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Arama ve kurtarma operasyonları devam ederken tüm düşüncelerimiz, hayatını kaybedenlerin aileleriyle birliktedir. Fransa, bu trajik kaza karşısında Türkiye ile dayanışma içinde olduğunu ifade etmektedir."