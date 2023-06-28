Fransa'da polisin 17 yaşındaki bir genci öldürmesinin ardından patlak veren protestolarda en az 31 kişi gözaltına alındı. Fransa İçişleri Bakanlığı, protestoların ardından Paris bölgesinde 2 bin polisin seferber edildiğini açıkladı.

- Fransa'daki polis karşıtı protestoda 31 gözaltı

PARİS - Fransa'da polisin 17 yaşındaki bir genci öldürmesinin ardından patlak veren protestolarda en az 31 kişi gözaltına alındı.

Fransa'nın Nanterre kentinde 'dur' ihtirana uymayan 17 yaşındaki Nael M.'nin polis tarafından yakın mesafeden vurularak öldürülmesinin ardından patlak veren protestolarda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Fransa İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, gece saatlerinde patlak veren protestolarda en az 31 kişinin gözaltına alındığı ifade edilerek, sükunet çağrısında bulunuldu. İçişleri Bakanlığı, protestoların ardından Paris bölgesinde 2 bin polisin seferber edildiğini açıkladı.

"Müdahalenin kurallar dahilinde olmadığını görüyoruz"

Nael M.'nin ailesinin avukatı Yassine Bouzrou, "Elinizde çok net bir video var. Bir polis memuru 17 yaşında bir genci öldürdü. Müdahalenin kurallar dahilinde olmadığını görüyoruz" ifadelerini kullanarak, ailenin polisler hakkında cinayet, cinayete yardım ve yataklık ile yalan tanıklıktan suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.

Ölen genç için Ulusal Meclis'te 1 dakikalık saygı duruşu

Olayın ardından milletvekilleri Ulusal Meclis'te bir dakikalık saygı duruşunda bulundular. Başbakan Elisabeth Borne yaptığı açıklamada, polisin müdahalesi için "kurallara uygun olmadığı açıkça görülüyor" dedi.

Çevredekiler tarafından kaydedilen görüntülerde, polisin, 17 yaşındaki Nael M.'nin kullandığı sarı renkli otomobili durdurduğu ve gencin hareket ettiği sırada polisin yakın mesafeden ateş ettiği görüldü.