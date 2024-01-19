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Fransa'da çiftçiler tarım politikasına tepki göstererek otoyolu trafiğe kapattı

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Fransa'nın güneyindeki Toulouse kentinde hükümetin tarım politikası ve zorlu hayat koşullarına tepki gösteren çiftçiler, otoyolu ulaşıma kapattı. Su kaynaklarına daha kolay ulaşmayı talep eden çiftçiler, sorunlarına ciddi çözümler sunulmadığı takdirde eylemlerini sürdüreceklerini belirtti. Öte yandan Almanya'daki çiftçilerin de, tasarruf önlemleri çerçevesinde tarımsal dizel sübvansiyonunu kaldırmak isteyen hükümeti protestosu devam ediyor.

Almanya'da çiftçilerin hükümeti protestosu devam ederken Fransa'da da çiftçiler yollara döküldü. Ülkenin güneyindeki Toulouse kentinde hükümetin tarım politikası ve zorlu hayat koşullarına tepki gösteren çiftçiler, otoyolu ulaşıma kapattı.

Ulusal basındaki haberlere göre onlarca çiftçi, dünden bu yana kentin güneyindeki A64 otoyolunda eylem yapıyor. Zorlu hayat koşullarına tepki gösteren çiftçiler, samandan duvar örerek otoyolu trafiğe kapattı. Eylem nedeniyle ulaşım aksarken valilik, bölgenin havadan dronlarla izlenmesine izin verdi.

Fransa'da çiftçiler tarım politikasına tepki göstererek otoyolu trafiğe kapattı

SU KAYNAKLARINA DAHA KOLAY ULAŞMAYI TALEP EDİYORLAR

Hükümetin tarım politikasına tepki gösteren çiftçiler, su kaynaklarına daha kolay ulaşmayı talep etti. Ayrıca tarım bölgesinde yaşamalarına rağmen gelirlerinin çok düşük olmasından şikayet eden çiftçiler, ciddi çözümler sunulmadığı takdirde eylemlerini sürdüreceklerini belirtti.

Fransa'da çiftçiler tarım politikasına tepki göstererek otoyolu trafiğe kapattı

ALMANYA'DAKİ ÇİFTÇİ PROTESTOLARI

Alman hükümeti, yılda yaklaşık 1 milyar avro tasarruf sağlamaya yönelik bütçe kesintilerinin bir parçası olarak çiftçiler için araç vergisi muafiyetlerini ve tarımsal dizel sübvansiyonunu sonlandırmayı planlamıştı. Çiftçilerin Aralık 2023'te düzenlediği protestoların ardından bu kesintiler hafifletilmişti.

Fransa'da çiftçiler tarım politikasına tepki göstererek otoyolu trafiğe kapattı

Hükümet, aralık ayındaki protestoların ardından, çiftçiler için tarımsal mazot üzerindeki vergi indirimine aniden son vermek yerine, bunu bu yıl için yüzde 40, 2025 için yüzde 30 oranında azaltmayı, 2026'dan itibaren de tamamen kaldırmayı planladığını çiftçilerin araçlarına vergi muafiyetini kaldırmaktan vazgeçtiğini açıklamıştı.

Fransa'da çiftçiler tarım politikasına tepki göstererek otoyolu trafiğe kapattı

Alman Çiftçiler Birliği, bunun Alman tarımını rekabetçi tutmak için yeterli olmadığını savunmuş ve bütçede kesintilerinin yükünün haksız yere kendilerine yüklendiğini, vergi indirimlerinin sona ermesinin çiftlikleri iflas ettireceğini ifade etmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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Yorumlar (2)

Metin Yalcin:

Hani bunların çiftçisi zengin ve refah içindeydi ..))

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Ahmet AKGÜL:

yaw durun hele, bizde avrupaya özeniyoz her şey çok iyi diye. :)) insanları memnun etmesi mümkün değil. her zaman bir üst model ister.

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