Fransa Büyükelçiliği'ne açılan alacak davası 2 yıldır devam ediyor

İstanbul'da bulunan Fransa Başkonsolosluğu ve Fransız Kültür Merkezi'nin içindeki kafeyi işleten şirket, kira sözleşmesinin tek taraflı olarak feshedilmesi nedeniyle Fransa Büyükelçiliği'ne karşı alacak davası açtı. Davanın 4. duruşması yapıldı ancak herhangi bir gelişme olmadan ertelendi.

İSTİKLAL Caddesi'nde bulunan Fransa Başkonsolosluğu ve Fransız Kültür Merkezi'nin içindeki kafeyi 6 yıldır işleten Robela Turizm Organizasyon ve İşletmecilik Ltd. Şirketi, kira sözleşmesinin tek taraflı olarak feshettiği gerekçesiyle Fransa Büyükelçiliği'ne açtığı alacak davası yaklaşık 2 yıldır devam ediyor. Davacı şirketin avukatı Kaan Özkan yaptığı açıklamada, "Ortada bir kira sözleşmesi olmasına rağmen müvekkilimi haksız ve hukuksuz yere, kira bedelleri ödenmekteyken, hiçbir mahkemeden herhangi bir tahliye kararı yokken müvekkilimi tahliye etmesi hukuka aykırı olup aynı zamanda da suç teşkil etmektedir" dedi.

İstanbul 8. Sulh Hukuk Mahkemesi'ndeki davanın 4'üncü duruşması yapıldı. Yaklaşık 2 yıldır devam eden davada, herhangi bir gelişme olmadan bir kez daha ertelendi. Fransa Cumhuriyeti adına Fransa Büyükelçiliği'ne davaya ilişkin tebligat yapılması için tercüme işlemlerinin devam ettiği, ancak eksiklikler nedeniyle henüz tebligat yapılamadığı öğrenildi.

"DAVANIN TAKİPÇİSİYİZ"

Davacı kafe işletmecisi Robela Turizm Organizasyon ve İşletmecilik Ltd. Şirketi adına avukat Kaan Özkan basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Fransa Cumhuriyeti'nin Türkiye Büyükelçiliği'nde karşılaşmış olduğumuz tazminat davası devam ediyor. Sorumlular hakkında da zaten savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Soruşturma devam ediyor. Bugüne kadar insan haklarıyla övünen, hukuk devleti ilkesiyle övünen Fransa Cumhuriyeti tamamen metazori yoluyla, hukuka aykırı bir şekilde ortada bir kira sözleşmesi olmasına rağmen müvekkilimi haksız ve hukuksuz yere kira bedelleri ödenmekteyken herhangi bir tahliye kararı yokken, hiçbir mahkemeden müvekkilimi tahliye etmesi hukuka aykırı olmakta olup aynı zamanda da suç teşkil etmektedir. Bizler de konuyla alakalı süreci takip ediyoruz. Açmış olduğumuz dava, tazminat davası 8. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde halen derdest ve devam ediyor. Sorumlular hakkında da savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Soruşturma devam etmektedir, davanın takipçisiyiz" dedi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Taksim İstiklal Caddesi'nde bulunan Fransa Başkonsolosluğu ve Fransız Kültür Merkezi'nin içindeki kafeyi işleten Robela Turizm Organizasyon ve İşletmecilik Ltd. Şti. yetkilisi Servet Bayram, kira sözleşmesini kanuna aykırı bir şekilde tek taraflı olarak fesheden Fransa Türkiye Büyükelçisi Herve Magro, Fransa İstanbul Başkonsolosu Olivier Gauvin'in de arasında bulunduğu 5 kişi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ayrıca İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'ne de başvurarak fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak şartıyla 6 bin liralık alacak davası açtı.

İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'ne verilen dava dilekçesinde, Fransa Başkonsolosluğu ve Kültür Merkezi içerisinde bulunan 352 metrekarelik alanın, 24 Temmuz 2015'de kafe- bistro olarak işletilmek üzere Robela Turizm Organizasyon ve İşletmecilik Ltd. Şti.'ne kiralandığı belirtildi. Sözleşmede kiralayan olarak Fransa Cumhuriyeti adına Fransa'nın Türkiye Büyükelçisi, kiracı olarak ise Robela Turizm Organizasyon ve İşletmecilik Ltd. Şti. yer aldığı ifade edildi. Fransa Büyükelçiliği tarafından 22 Mart 2021'de gönderilen mektup ile kira sözleşmesinin tek taraflı ve geçerli bir sebep olmaksızın feshedildiği, 25 Haziran 2021'de de tahliye edilip, teslim edilmesi gerektiğinin bildirildiği anlatıldı. Dilekçede, "Kira akdi uyarınca müvekkil, kira konusu alanı kafe-bistro olarak işletmek üzere gerekli çalışmaları yapmış, çok sayıda personel istihdam etmiş, işletme için çok fazla malzeme ve araç-gereç satın almıştır. Müvekkil kira sözleşmesinde belirtilen bistroyu müşterilerine arz edebilmek için ciddi yatırım yapmış, taahhüt ve borç altına girmiştir. Sözleşmenin haksız olarak feshedilmesinden dolayı müvekkilin maddi ve manevi zararları olmuştur" denildi.