Fotoğrafın enkazdaki aileye ait olduğu iddia edildi! Gerçek çok geçmeden ortaya çıktı

Sosyal medyada depremde yıkılan binada bulunan bir fotoğrafın enkaz altında bulunan aileye ait olduğu iddia edildi. Görüntü birçok kullanıcı tarafından paylaşıldı. Ancak fotoğraf karesinin yabancı bir ilaç firmasının üzerindeki görsel olduğu ortaya çıktı.

Kahramanmaraş merkezli geçtiğimiz hafta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 ilde ağır hasara yol açtı. Depremde çok sayıda bina yerle bir olurken, binlerce vatandaşımız yaşamını yitirdi. Arama kurtarmaları depremin 8. gününde devam ederken yıkılan binada oturan insanların kişisel eşyaları da zaman zaman sosyal medyada paylaşıldı.

Bir sosyal medya kullanıcısının enkaz altında kalan bir aile ait olduğunu iddia ettiği fotoğrafı paylaşması sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Ancak görüntüyle ilgili gerçek çok geçmeden ortaya çıktı.

Söz konusu görselin, fotoğraf stok sitesinden alınan bir kare ile enkaz fotoğrafının editlendiği anlaşıldı. Fotoğrafın orijinali ise yabancı bir ilaç firmasının ürününe ait.

Öte yandan fotoğraf karesinde anne olarak yer alan Lidiya Kosharska paylaşımdaki fotoğrafın kendilerine ait olduğunu ancak Türkiye'de yaşamadıklarını belirtti. Lidiya Kosharska depremden dolayı Türk halkına baş sağlığı da diledi.