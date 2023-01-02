Fotoğraf tüm birimlere dağıtıldı! Sinan Ateş suikastında tetiği çeken isim her yerde aranıyor

Ankara'da silahlı saldırıda yaşamını yitiren Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in cinayetinde gözaltı sayısı 5'e yükseldi. Motosikletli 2 kişi tarafından gerçekleşen saldırıda motosikleti kullanan zanlının yakalandığı belirtildi. Tetikçinin yakalanması için çalışmalar sürdürülürken, zanlıların olay sonrası elde edilen görüntüsü polis ekiplerine dağıtıldı.

Geçtiğimiz cuma günü Ankara'da Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin sürdürülen soruşturmada gözaltına alınanların sayısı 3'ten 5'e çıktı.

CİNAYETİ, MOTOSİKLETLİ 2 KİŞİNİN İŞLEDİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ

HaberTürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun edindiği bilgiye göre; olay sonrası harekete geçen Ankara Asayiş şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayetin motosikletli iki saldırgan tarafından gerçekleştirdiğini belirledi. Yapılan çalışmalarda saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen motosikletli 2 saldırganın bir fotoğraf karesi polise gönderildi. Bir vatandaş tarafından çekilip polise gönderilen fotoğrafta, motosikleti kullanan zanlının kasklı, silahı kullanan zanlının ise kasksız kapüşonlu olduğu görüldü. Bu fotoğraf karesi operasyonel birimlere dağıtıldı.

TETİKÇİLERİN İZİ İSTANBUL'A KADAR SÜRÜLDÜ

Saldırganların peşine düşen polis kısa sürede şüphelilerle ilgili önemli bilgiler elde etti. Düzenlenen operasyonla ilk etapta 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler arasında motosikleti kullanan kişinin de olduğu belirtildi. Çalışmaya devam eden polis, şüphelilerle bağlantılı olduğu belirlenen 2 kişiyi daha gözaltına aldı. Cinayetin neden ve kim tarafından işletildiği yönde soruşturmayı derinleştiren polis, tetikçilerin izini İstanbul'a uzandığını tespit etti.

ARAMALAR SÜRÜYOR

Motosikleti kullanan şüpheli ile silahı kullanan zanlının İstanbul'dan Ankara'ya geldikleri belirlendi. Silahı kullanan zanlının yakalanması için çalışmalar genişletildi. Olayı azmettirenler hakkında da çalışmaların sürdüğü belirtiliyor.