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VMAs’ta Madonna şoku! 68 yaşındaki şarkıcı sahnede platforma fırlatıldı

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VMAs’ta Madonna şoku! 68 yaşındaki şarkıcı sahnede platforma fırlatıldı Haber Videosunu İzle
VMAs’ta Madonna şoku! 68 yaşındaki şarkıcı sahnede platforma fırlatıldı
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Popun Kraliçesi Madonna'nın VMA'daki performansı hayranlarını endişelendirdi. Dans sırasında zor anlar yaşayan Madonna'nın sahnede sürüklenmesi sosyal medyada konuşuldu. Madonna'nın esprili tepkisi izleyiciler arasında sessizliğe neden oldu.

  • Madonna, 68 yaşında MTV Video Müzik Ödülleri sahnesinde Sabrina Carpenter ve Charli xcx ile birlikte Confessions II albümündeki ortak çalışma şarkılarını seslendirdi.
  • Performans sırasında arka plandaki dansçılar Madonna'yı sahnede sürükleyip sertçe platforma bıraktı; bu anların gösterinin parçası mı yoksa kaza mı olduğu sosyal medyada tartışma konusu oldu.
  • Madonna, En İyi Dans Albümü ödülünü almak için sahneye çıktığında dizinde koruyucu bandaj bulunuyordu ve elindeki lazer cihazını çıkararak Confessions II filmindeki lazer sahnelerine gönderme yapan bir espri yaptı.

Popun Kraliçesi Madonna’nın MTV Video Müzik Ödülleri (VMA) gecesindeki kaotik performansı hayranlarını endişelendirdi.

68 yaşındaki ünlü yıldız, gecenin ana sahnesinde sergilediği performans sırasında zor anlar yaşadı. Sabrina Carpenter ve Charli xcx ile birlikte sahne alan Madonna, geceyi oldukça hareketli ve iddialı bir şovla başlattı.

Grup, Madonna’nın yeni albümü Confessions II yer alan ortak çalışma şarkıları eşliğinde dans etti. Ancak performansın bir anında, arka plandaki dansçıların Madonna'yı sahnede sürüklediği ve sertçe platforma bıraktığı görüldü.

O anların gösterinin bir parçası mı yoksa bir kaza mı olduğu sosyal medyada büyük merak konusu oldu.

X (Twitter) üzerinden paylaşım yapan bir hayran, "Madonna burada neden bu kadar zorlandı?" diye sordu. Bir başka kullanıcı ise, "Kadını resmen bez bebek gibi oradan oraya fırlattılar," yorumunda bulundu.

Bazı izleyiciler ise durumun tamamen şovun bir parçası olduğunu savundu. Bir kullanıcı, "Buna oyunculuk denir canım. Gerçek bir PERFORMANS sanatçısı böyle yapar," derken, bir diğeri ise "Kadın rol yapıyordu, rahat bırakın artık," ifadelerini kullandı.

Hayranların gözünden kaçmayan bir diğer detay ise Madonna'nın, En İyi Dans Albümü ödülünü almak için sahneye çıktığında dizinde bir koruyucu bandaj (dizlik) olmasıydı.

Ödülünü alırken elindeki lazer cihazını çıkaran Madonna, "Öncelikle şu şeyi arkamdan çıkarmak istiyorum," diyerek espri yaptı ve ekledi: "Bütün gece orada duruyordu. Artık doyasıya eğlenebilirim."

Bu espri, Madonna'nın Confessions II filmi için yaptığı ve dansçıların kalçalarından lazer fırlatıldığı sahnelere bir göndermeydi. Ancak salondaki izleyicilerin büyük kısmı espriyi anlamayarak sessiz kalmayı tercih etti ve salonda garip bir sessizlik oluştu.

Bu yılki VMA törenine 11 dalda adaylıkla damga vuran Madonna; "Yılın Sanatçısı", Confessions II ile "En İyi Dans Albümü" ve Sabrina Carpenter ile birlikte imza attığı Bring Your Love şarkısıyla "En İyi İş Birliği" ödüllerini kucakladı.

İlk kez düzenlendiği 1984 yılında gelinlikle sahneye çıkıp Like a Virgin şarkısını seslendiren pop ikon, VMA tarihinin en unutulmaz isimlerinden biri olmaya devam ediyor.

Abdullah Teymur
Abdullah Teymur
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