Folkart Narlıdere Sitesi'nde Yangın: İtfaiye Ekipleri Soğutma Çalışması Sürüyor

İzmir'in Narlıdere ilçesinde bulunan Folkart Narlıdere Sitesi'nde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemezken, yapılan açıklamada can kaybı yaşanmamasının en büyük teselli olduğu belirtildi.