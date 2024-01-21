ABD'de Florida Valisi DeSantis, 2024 başkanlık seçim yarışından çekildi! Geriye Trump ve Nikki Haley kaldı
ABD'de Florida Valisi Cumhuriyetçi Ron DeSantis, 2024 başkanlık seçimi aday adaylığından çekildi. DeSantis, diğer Cumhuriyetçi aday adayı eski ABD Başkanı Donald Trump'ı destekleyeceğini söyledi. DeSantis'le birlikte Cumhuriyetçilerde aday adaylıktan çekilen isim sayısı 3 olurken, Trump'ın karşısında rakip olarak sadece Eski Amerika Birleşik Devletleri'nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Nikki Haley kaldı.
ABD'de Florida Valisi Ron DeSantis, 2024'te yapılacak başkanlık seçimi aday adaylığından çekildiğini bildirdi.
DESANTİS: ANLAŞMAZLIKLARIMIZ OLDU AMA TRUMP'IN BİDEN'DAN ÜSTÜN OLDUĞU AÇIK
Cumhuriyetçi DeSantis, çekilme kararını X sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoyla duyurdu. Cumhuriyetçilerin eski ABD Başkanı Donald Trump'a bir şans daha vermek istediğinin açık olduğunu kaydeden DeSantis, "Donald Trump'la Kovid-19 salgını ve Antony Fauci'yi seçmesi nedeniyle bazı anlaşmazlıklarımız oldu. Ancak, Trump'ın mevcut başkan Joe Biden'den üstün olduğu açık." ifadelerini kullandı.
CUMHURİYETÇİ ADAYI DESTEKLEYECEK
DeSantis, Cumhuriyetçi adayı destekleyeceğine daha önce söz verdiğini ve bu sözünü tutacağını belirtti. Başarılı olabileceğini düşünmediğini ve oy verenlerin daha fazla vakit ve kaynağını almayacağını ifade eden DeSantis, 2024 başkanlık seçimleri aday adaylığından çekildiğini duyurdu.
GERİYE NİKKİ HALEY VE TRUMP KALDI
Cumhuriyetçi Parti Başkan adaylığı için 5 aday vardı ancak DeSantis ile birlikte ilk haftada 3'ü çekilip Trump'ı destekleyeceğini açıkladı. Böylece geri sadece Eski Amerika Birleşik Devletleri'nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Nikki Haley ve Trump kaldı.
ABD'DE SEÇİMLER NE ZAMAN?
ABD'de bir sonraki ön seçimler 23 Ocak'ta New Hampshire eyaletinde yapılacak ve ön seçim süreci 8 Haziran'a kadar sürecek.
Temmuz ve ağustos ayındaki parti kongrelerinde hem Demokrat Parti hem de Cumhuriyetçi Parti, başkanlık seçimleri için resmi adaylarını belirleyecek.
5 Kasım'da gerçekleştirilecek başkanlık seçimlerinde yarışı kazanacak aday 20 Ocak 2025'te koltuğuna oturacak.