Filoğlu Group ailesi ve Filoğlu Derneği'nden depremzedelere yardım

Filoğlu Group'tan depremzedelere yardım, "Filoğlu Group ailesi ve Filoğlu derneği olarak yaşanan felaketlerde zarar gören şehir ve depremzedelere tüm gücümüzle destek olmaya çalışıyoruz. Bizler depremi 99 senesinde yaşadık ve bu acıyı çok iyi biliyoruz." denildi.

Filoğlu Group açıklamasında, "Yapılan destekler çok önemli .Doğru ve güvenilir bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını sağlamak en büyük hedefimiz oldu. AFAD ve devlet kanalı ile organize bir şekilde çalışıyoruz. Felaketin yaşandığı ilk günden itibaren yardımlarımızı tırlarımızla çıkardık. Yerlerine ulaştırdık. halen daha devam ediyoruz.

Ekibimiz ilk gün Osmaniye'deydi. Yaşananları anlatmak çok zor.. Şuan 25 kişilik ekibimizle Hatay'dayız. Tüm gücümüzle destek olmaya çalışıyoruz. Biz Filoğlu olarak depremzedelere Sapanca'da ev açıp ihtiyaçlarını karşılayacağız. Gün birlik günü. Hepimiz kenetlenip kardeşlerimize destek olacağız. Bu acı günleri birlikte aşacağız." dedi.