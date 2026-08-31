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Alanya'da Geri Manevra Faciası: Eşini Ezdi

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Antalya'nın Alanya ilçesinde bahçede geri manevra yapan 76 yaşındaki Mustafa Yiğit, otomobilinin altında kalan eşi 78 yaşındaki Yeter Yiğit'in ölümüne neden oldu. Kaza dün öğle saatlerinde meydana geldi, soruşturma başlatıldı.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde geri manevra yapan Mustafa Yiğit'in (76) kullandığı otomobilin altında kalan eşi Yeter Yiğit (78), hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 12.00 sıralarında Alanya'ya bağlı Bayırkozağacı Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Yiğit'in bahçe içerisinde geri manevra yaptığı 07 HVN 52 plakalı otomobil, arkada bulunan eşi Yeter Yiğit'e çarptı. Mustafa Yiğit'in ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Yeter Yiğit'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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