Filiz Kerestecioğlu: 'Ankara Emniyeti Mensupları Gösteri ve Yürüyüşlerde Yurttaşlara Karşı Saldırgan Tutum İçinde'

HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, Ankara Emniyeti ve Emniyet Müdür Yardımcısı Mukadder Kardiyen’in eylemlerde yurttaşlara karşı saldırgan bir tutum içinde olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a “İşkence uygulayan Emniyet Müdür Yardımcısı’na destek açıklayan ve saldırıya uğrayan yurttaşı hedef gösteren Süleyman Soylu, İçişleri Bakanlığı görevine devam edecek midir? Süleyman Soylu’nun İçişleri Bakanı olduğu dönemde işkence ve kötü muamele uyguladığı tespit edilen kolluk güçlerine herhangi bir soruşturma açılmış mıdır?” diye sordu.

HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, Ankara Emniyeti ve Emniyet Müdür Yardımcısı Mukadder Kardiyen'in eylemlerde vatandaşlara karşı saldırgan bir tutum içinde olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a "İşkence uygulayan Emniyet Müdür Yardımcısı'na destek açıklayan ve saldırıya uğrayan yurttaşı hedef gösteren Süleyman Soylu, İçişleri Bakanlığı görevine devam edecek midir? Süleyman Soylu'nun İçişleri Bakanı olduğu dönemde işkence ve kötü muamele uyguladığı tespit edilen kolluk güçlerine herhangi bir soruşturma açılmış mıdır?" diye sordu.

HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, Ankara Emniyeti'nin protesto haklarını kullanan yurttaşlara yönelik şiddet içeren tutumunu Meclis gündemine taşıdı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanıtlanması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi veren Kerestecioğlu, önergesinin gerekçesinde şu ifadelere yer verdi:

"İÇİŞLERİ BAKANI, İŞKENCECİ PERSONEL HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATMAK YERİNE SALDIRIYA UĞRAYAN YURTTAŞIN SİYASİ KİMLİĞİNİ PAYLAŞARAK, KİŞİYİ SOSYAL LİNÇE MARUZ BIRAKMIŞTIR"

"Ankara Emniyeti mensupları uzunca süredir yurttaşların anayasal haklarını kullanarak düzenledikleri toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde özellikle kadınlara karşı saldırgan bir tutum sergilemekte, kameralar önünde işkenceyle gözaltı işlemi yapmaktadır. Son olarak, taleplerini dile getirmek üzere 30 Ağustos 2022'de Ankara'da bir araya gelen Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası'na üye öğretmenlere biber gazıyla saldırılmış, 2 avukat ve 4 öğretmen olaylar sırasında gözaltına alınmıştır. Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Mukadder Kardiyen'in bir kadın öğretmene şiddet uyguladığı görüntüler sosyal medyada paylaşılmış ve toplumun tepkisini çekmiştir. Ancak Emniyet Teşkilatı'ndan sorumlu İçişleri Bakanı, işkenceci personel hakkında soruşturma başlatmak yerine saldırıya uğrayan yurttaşın siyasi kimliğini paylaşarak, kişiyi sosyal linçe maruz bırakmıştır.

"ANKARA EMNİYETİ, PROTESTO HAKLARINI KULLANAN YURTTAŞLARA VE GÖREVLERİNİ YAPMAYA ÇALIŞAN BASIN EMEKÇİLERİNE SALDIRI, TEHDİT VE HAKARETTE BULUNMUŞTUR"

Mukadder Kardiyen ve mensubu olduğu Ankara Emniyeti, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararının protestosunda, 2022 ODTÜ Onur Yürüyüşü'nde, Çorlu Tren Katliamı ailelerinin AYM önündeki nöbetinde, Suruç Katliamı anmalarında, 'Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur' diyerek Afrin'deki askeri operasyona karşı çıktıkları için gözaltına alınan TTB üyelerine destek açıklamasında, Üniversiteli Feminist Kollektif'in 'Kadın Üniversitesi İstemiyoruz' eyleminde protesto haklarını kullanan yurttaşlara ve görevlerini yapmaya çalışan basın emekçilerine saldırı, tehdit ve hakarette bulunmuştur. 5 Mayıs 2022'de HDP Genel Merkezi önüne siyah çelenk bırakarak provokasyon yaratmaya çalışan grubu önlemek isteyen HDP'liler de Ankara Emniyeti'nin biber gazlı ve fiziksel saldırısına uğramış, bir polis Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ı 'seni çivilerim' sözleriyle tehdit etmiş ve bugüne dek memur hakkında herhangi bir işlem yürütülmemiştir."

Kerestecioğlu, Oktay'a şu soruları yöneltti:

"SOYLU'NUN İÇİŞLERİ BAKANI OLDUĞU DÖNEMDE İŞKENCE VE KÖTÜ MUAMELE UYGULADIĞI TESPİT EDİLEN KOLLUK GÜÇLERİNE HERHANGİ BİR SORUŞTURMA AÇILMIŞ MIDIR?"

"İşkence uygulayan Emniyet Müdür Yardımcısı'na destek açıklayan ve saldırıya uğrayan yurttaşı hedef gösteren Süleyman Soylu, İçişleri Bakanlığı görevine devam edecek midir? Süleyman Soylu'nun İçişleri Bakanı olduğu dönemde işkence ve kötü muamele uyguladığı tespit edilen kolluk güçlerine herhangi bir soruşturma açılmış mıdır? Ankara Emniyeti işkence ve kötü muameleyi özellikle kadınlara uygulamak için talimat mı almıştır? Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ı tehdit eden memur hakkında niçin herhangi bir işlem yapılmamıştır? Silahlı görev yapan kişilerin psikolojik olarak sağlıklı olmasının ve sağlıklı kalmasının hem kişilerin kendi sağlığı hem de toplum sağlığı için birincil önemde olduğu psikiyatri derneği raporlarında da ifade edilmektedir. Bu bağlamda aynı zamanda silahlı personele periyodik muayene ve denetimler yapılması tavsiye edilmektedir. Emniyet personeli bu şekilde bir kontrol ve denetime tabi midir?"