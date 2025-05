Filistinli Oyuncu Sweilem, 'Küller Arasında Gazze' ile Zulmü Tiyatro Sahnesine Taşıyor

Filistinli oyuncu ve tiyatro yönetmeni Sweilem Sweilem, Filistinlilerin uğradığı zulmü tiyatro sahnesine taşıyor.

Emin Özbey tarafından kaleme alınan ve bir Filistinlinin hikayesinin anlatıldığı "Küller Arasında Gazze" oyununun galası, 4 Mayıs'ta Esenler Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde yapılacak.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Sweilem, 10 sene önce Türkiye'ye geldiğini, oyunculuk ve yönetmenlik yaptığını belirterek, Filistinlilerin sesini duyurabilmek adına hazırladıkları tiyatro oyununu, özellikle gençlerle buluşturarak farkındalıklarını arttırmak istediklerini söyledi.

Sweilem, "Küller Arasında Gazze" oyunu ile Filistin konusunda duyarlılık kazandırmayı amaçladıklarını vurgulayarak, "Filistin'de yaşanan acıyı ve insanlık dışı katliamı bir sanatçı olarak anlatmaya çalıştım. Haksızlığa karşı susuyorsan dilsiz şeytan oluyorsun. Biz bu mantıkla arkadaşlarımızla bir araya geldik ve tiyatro oyunu yapmaya karar verdik. Filistin'de yaşayan halkımızın yaşadığı acıyı sahnede sergilemek, insanlara anlatmak istedim." ifadelerini kullandı.

"Filistin'de yapılan zulmü unutmayalım"

Hikayede, her şeye rağmen umudun bitmediğini göstermeye çalıştıklarına dikkati çeken Sweilem, şöyle konuştu:

"Aslında insanlarımızın ne kadar güçlü olduğunu anlatıyoruz. Orada ev yok, elektrik yok, su yok. Elbiselerimiz yıkanmıyor. Bazen içme suyu bile bulamıyoruz. İnsanlarımız yine her şeye rağmen yaşamaktan vazgeçmiyor. Bu da bir umuttur. İnsanlarımızın ne kadar sabırlı, imanlı, inançlı olduğunu burada anlatıyoruz. Son 1,5 sene içinde 50 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Bazı aileler var, olduğu gibi medeni sicilinden silindi. Yani çok acı bir olay ve dünya bunu izliyor."

Oyunu, Esenler'in ardından Sultanbeyli, Arnavutköy, Ümraniye ve Pendik'te de sahnelemeyi planladıklarını aktaran Sweilem, bütün Türkiye'de oyunu tiyatro seyircisiyle buluşturmak istediklerini anlattı.

Sweilem, özellikle Türk halkının Filistin meselesine karşı çok ilgili olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Oyunumuzda yardım görevlileri Türk, muhabirimiz Türk. Filistin'deki zulmün sesini tüm dünyaya duyurmak isteyenler Türk. Bunlar tesadüf değil. Umudumuz, yeryüzünde hiçbir zulüm kalmasın. Yapılan bu zulüm, sadece Filistinliye ya da bir Müslümana değil, bütün insanlığa yapılıyor. Filistin'de yapılan zulmü, Filistin'de yaşayanların insan olduğunu unutmayalım. Eğer dünya bu sessizliğine devam ederse, bu olay Filistin'den daha geniş bir bölgeye yayılacak. Onun için haksızlığa asla boyun eğmeyin. Cenab-ı Hak'tan dileğimiz en kısa sürede yeryüzünde hiçbir yerde zulüm olmaması, hiçbir insanın zulüm altında kalmamasıdır."

"Elimizle düzeltemediğimizi, tiyatro dilimizle düzeltmeye çalışıyoruz"

Oyuncu Eyüp Kılıç ise Filistin'de yaşanan zulme karşı duyarlılıklarının yıllardır sürdüğünü belirterek, "Elimizle düzeltemediklerimizi dilimizle düzelteceğiz, dilimizle düzeltemediklerimiz için de kalbimizde buğz edeceğiz. Biz şu anda elimizle düzeltemediğimizi, tiyatro dilimizle düzeltmeye çalışıyoruz. Allah çalışmalarımızı hayırlara vesile yapsın." dedi.

Kılıç, Sweilem ile aynı mahallede oturdukları için tanıştıklarını dile getirerek, "İkimizde aynı sektördeydik. 'Bir araya gelelim ve böyle bir şey yapalım' dedik. İnşallah daha farklı hizmetlerimiz olacak. Oyunda baba rolünü oynuyorum, rolümü çok önemsiyorum. Üzerimde büyüklüğün vermiş olduğu ağırlık var. Ondan dolayı çok daha tedbirli olmaya, o babalık duygusunu vermeye çalışıyorum. Çünkü orada ölenlerin çocuklarının babası yaşındayım ve onlar aklıma geldiği için o babalık duygusunu daha çok ön plana çıkartmaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

"Küller Arasında Gazze" oyunu

Yönetmenliğini Sweilem'in üstlendiği oyunun kadrosunda Sweilem ve Eyüp Kılıç'ın yanı sıra Şule Yazıcı, Mine Keskinbora, İbrahim Domruk ve Volkan Kılıç yer alıyor.

Ses ve ışık tasarımını Kholoud Fatafta, dekor tasarımını Sweilem, kostüm tasarımını Minaa Dib, afiş tasarımını ise Hasan Ahmet Çavdar'ın üstlendiği oyunun konusu ise özetle şöyle:

"Ailenin babası Abdullah, yaşlı ve yorgun bir adam, yıllardır toprağına, halkına ve direnişe olan inancını kaybetmemiş biri. Büyük oğlu Mahmud, Gazze'de mücahitlerin lideri. Savaşta hem eşi Ayşe'yi hem de küçük oğlunu kaybetmiş olmasına rağmen, direnişe öncülük etmeye devam ediyor. Kardeşi Yusuf da hayatta kalan sevdiklerine tutunarak yaşama umudunu korumaya çalışıyor. Yusuf'un nişanlısı Tuka ise savaşta tüm ailesini kaybetmiştir ama yine de hayata ve topraklarına olan sevgisini yitirmemiştir. Bu aile, artık evi olmadan, susuz ve elektriksiz bir hayatta, her gün bombalanma tehdidi altında yaşam mücadelesi veriyor. Ölüm her an kapılarında beklese de kendi topraklarında onurlu bir şekilde yaşamaya devam ediyorlar. Gazze, her gün yanıp, kül olsa da her seferinde küllerinden yeniden doğuyor."