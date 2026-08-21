Gazze'de mühendisler tahrip olan cihazları parçalayıp yeniden çalıştırıyor

Gazze Şeridi'nin en büyük hastanesi Şifa'da görev yapan Filistinli mühendisler, İsrail saldırılarında tahrip olan tıbbi cihazlardan sağlam parçaları sökerek doktorların hastalıkları teşhiste ihtiyaç duyduğu bazı cihazları yeniden çalıştırıyor.

Şifa Hastanesinin Gazze kentinin batısındaki bakım atölyesinde çalışan mühendisler, kullanılamaz hale gelen tıbbi teşhis cihazlarını parçalara ayırarak sağlam durumdaki parçaları çalıştırılabilir durumdaki başka cihazlarda kullanıyor.

İsrail ordusunun 8 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü saldırılarda, birçok hastane ve sağlık kuruluşu gibi Şifa Hastanesindeki tıbbi cihazların da büyük bölümü tahrip oldu.

Hastanenin mühendisleri, bu yöntemle 6 ultrason cihazı ile 3 mobil röntgen cihazını yeniden çalıştırmayı başardı.

Mühendisler, İsrail'in Gazze'ye uyguladığı abluka ve tıbbi cihazlarla yedek parçaların bölgeye girişine yönelik kısıtlamalar nedeniyle tahrip olan veya arızalanan ekipmanları yenilemek yerine mevcut imkanlarla onarmaya çalışıyor.

İsrail'in kısıtlamaları nedeniyle yedek parçalara erişilemiyor

Daha önce cihazların arızalanması halinde yedek parçaların dışarıdan temin edildiğini belirten Şifa Hastanesi Tıbbi Cihazlar Bakım Bölümünde mühendis Ahmed Yunus, İsrail saldırıları altında yaşanan koşullarda bunun artık mümkün olmadığını ifade etti.

AA muhabirine konuşan Yunus, hastanedeki cihazların yaklaşık yüzde 15'inin yeniden kullanılabilir hale getirildiğini, hasarlı ekipmanların çoğunun ise yenileriyle değiştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Yunus, "Onarılması mümkün olmayan cihazları parçalara ayırarak sağlam parçalarını çalıştırılabilir durumdaki cihazlarda kullanıyoruz." diyerek, zorluklar içinde mevcut imkanları en verimli şekilde değerlendirmeye çalıştıklarını anlattı.

Bu yöntemle 6 ultrason ve 3 mobil röntgen cihazının yeniden çalıştırıldığını aktaran Yunus, teşhis, laboratuvar ve radyoloji ekipmanlarının onarılması için çalışmalara devam ettiklerini belirtti.

Hastanenin birçok görüntüleme cihazı kullanılamıyor

İsrail ordusunun Şifa Hastanesine yönelik saldırıları, hastanenin tıbbi altyapısında geniş çaplı hasara yol açtı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), hastaneye yönelik saldırıların ardından binaların çoğunun yıkıldığını veya ağır hasar gördüğünü ve tıbbi ekipmanların büyük bölümünün kullanılamaz hale geldiğini bildirmişti.

Şifa Hastanesinde 3 bilgisayarlı tomografi (BT) cihazı, 2 manyetik rezonans (MR) cihazı ve kalp-damar hastalıklarının teşhis ve tedavisinde kullanılan bir kateterizasyon cihazının kullanılamaz hale geldiği belirtildi.

Bunun yanı sıra böbrek ve idrar yollarındaki taşların tedavisinde kullanılan bir cihazın bulunduğu odanın yıkılması nedeniyle cihaz da kullanım dışı kaldı.

Hastanenin farklı bölümlerinde kullanılan 5 röntgen cihazının da tahrip olduğu, 11 mobil röntgen cihazından ise yalnızca 3'ünün kullanılır durumda olduğu aktarıldı.

Yunus, bazı cihazların tamamen tahrip olduğunu ve bunların ne onarılmasının ne de sağlam parçalarının başka cihazlarda kullanılmasının mümkün olduğunu belirterek, bu ekipmanların yerine yenilerinin Gazze'ye getirilmesinin gerektiğini vurguladı.

Hizmetlerde iyileşme için Gazze'ye yeni cihazların ulaştırılması tek seçenek

Cihazların yeniden çalıştırılmasının, tam kapasiteyle kullanılabildikleri anlamına gelmediğini söyleyen Filistinli mühendis, onarılan ultrason cihazlarının çoğunun ve cihazların parçalarının büyük bölümünün tahrip olduğunu aktardı.

Cihazların onarımı için Gazze dışındaki üretici firmaların teknik desteğine ihtiyaç duyulduğunu belirten Yunus, bu imkanın bulunmaması nedeniyle doktorların bazı cihazları tam kapasiteyle kullanamadığını, bazı ekipmanların ise tamamen devre dışı kaldığını ifade etti.

Yunus, ayrıca özellikle kırıklar ve göğüs yaralanmalarının teşhisinde kullanılan ve acil servis, radyoloji ile poliklinik bölümlerinde bulunan 5 röntgen cihazının da hizmet dışı kaldığı bilgisini verdi.

Ekipman krizi Gazze'nin genelinde yaşanıyor

"Ekipman sıkıntısı yalnızca Şifa Hastanesi ile sınırlı değil Gazze'deki sağlık kuruluşlarının tamamına yayılmış durumda." diyen Yunus, sağlık sistemindeki sorunların şiddetli bir şekilde sürdüğünü ifade etti.

Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) göre, Gazze Şeridi'ndeki 36 hastanenin tamamı hasar gördü ve mart ayı sonu itibarıyla bunlardan yalnızca 19'u kısmen hizmet verebildi. Hastanelerde ilaç, tıbbi ekipman ve tıbbi malzeme sıkıntısı devam ediyor.

DSÖ, Ekim 2023 ile 2025 yılı sonu arasında Gazze'deki sağlık hizmetlerine yönelik 930'dan fazla saldırı kaydetti.

Örgüt, sağlık tesisleri, laboratuvarlar ve ekipmanlarda oluşan hasarın teşhis ve tedavi hizmetlerinin sunulmasını ciddi ölçüde kısıtladığını bildirdi.

İsrail saldırılarında cihazlar tahrip olduğu için hastalıklar teşhis edilemiyor

Şifa Hastanesinin Radyoloji Bölümü Başkanı Muhammed Emin Matar ise "Görüntüleme cihazlarının büyük bölümünün İsrail saldırıları nedeniyle kullanılamaz duruma gelmesi, hastalıkların teşhis edilmesinde büyük bir aksaklığa yol açıyor." dedi.

Teşhisin, hastayla ilgilenmenin ilk adımı olduğunu kaydeden Matar, gelişmiş görüntüleme cihazlarının bulunmamasının bazı hastaların yaralanma veya hastalıklarının niteliğinin belirlenmesi için gerekli tetkikleri yaptıramamasına neden olduğunu ifade etti.

Matar, bunun tıbbi müdahaleyi geciktirebileceğini ve hastalarda komplikasyonlara yol açabileceğini dile getirdi.

Özellikle tedavinin yaralanmanın veya kanamanın yerinin ve niteliğinin hızlı şekilde belirlenmesine bağlı olduğu yaralı ve kritik durumdaki hastalar için hızlı bir şekilde hareket edilmesinin "çok değerli" olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA