Filistinli Karikatürist Dr. Alaa Allagta İnsanlık için Kayıt Altında İnisiyatifi'nde Konuk Oldu

Filistinli karikatürist Dr. Alaa Allagta, İnsanlık için Kayıt Altında İnisiyatifi'nin düzenlediği programa konuk oldu. Allagta, etkinlik alanında yapılan çalışmaları inceledi ve Filistin davasını karikatürlerle anlatmanın önemini vurguladı.

Filistinli karikatürist Dr. Alaa Allagta, Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu "İnsanlık için Kayıt Altında İnisiyatifi"nin düzenlediği programa konuk oldu.

Rami Kütüphanesi'ndeki etkinlik alanını gezen Allagta, Karikatür Masası, Resim Masası, İllüstrasyon Masası, Öykü Masası, Akademi Masası, Video-Edit Masası, Haritalar Masası, Fotoğraflar Masası, El Sanatları Masası, Hukuk Masası ve Dezenformasyon Masası gibi masalarda yapılan çalışmaları inceledi.

Etkinlik alanında düzenlenen söyleşide konuşan Allagta, ailesinin İsrail işgal güçleri tarafından 1949'da Felluce'den Gazze'ye sürgün edildiğini, mülteci kampında doğduğunu ve buradaki Birleşmiş Milletlere ait okullarda okuduğunu anlattı.

Filistinli çizer, Romanya'da tıp eğitimini bitirdikten sonra da birçok Arap ülkesinde doktorluk yaptığını dile getirerek, birkaç yıldır Türkiye'de yaşadığını söyledi.

"Atalarımız öteden beri bu işgali sanatla çizerek bugüne aktardı"

İsrail'in 7 Ekim'de Gazze'ye yönelik başlattığı saldırıda ailesinin oturduğu evin yıkıldığını belirten Allagta, "Aile üyelerim farklı okullarda kalıyorlar. Abim 20 gün önce esir alındı. Haber alamıyoruz. Şu an telefonumun çalmasından korkuyorum. Çünkü aranıp kimlerin öldüğünü bildirmelerinden korkuyorum. Şimdiye kadar ailemden 10 kişi öldü." dedi.

Allagta, karikatürün bazen acıtarak bazen de güldürerek olayları aktardığından bahsederek, "Siyonistler, bu topraklara sahip olduğunu iddia ediyorlar ama biz çizgilerimizle bunun yalan olduğunun ortaya koyuyoruz. Atalarımız öteden beri bu işgali sanatla çizerek bugüne aktardı. Bizler de aynı şeyi yapıyoruz. Siyonistler aynı zamanda kültürel ve tarih hırsızı. Bizlere özellikle Türkiye ve Müslüman ülkeler sahip çıktı, Filistin yaşamaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

"Naci el Ali eğer Filistin davasını çizgileriyle bu kadar iyi anlatmamış olsaydı suikastla öldürülmezdi"

Karikatürün aynı zamanda çok etkin bir silah olduğunu vurgulayan Dr. Alaa Allagta, şöyle devam etti:

"Karikatür, hem bilinci arttırır hem de kolayca zihinde kalacak etkiye sahip. Gerçekleri ortaya çıkarmak için silah olarak kullanıyoruz. Gazze'de son katliamlarda olduğu gibi Batı'nın iki yüzlülüğünü de ortaya koyuyoruz. Çünkü bugüne kadar insan hakları, ifade özgürlüğü diyen Batı'nın ne kadar iki yüzlü olduğunu gördük. Bu durumu çizgilerimizle aktarıyoruz. Direnişi ve direnişe destek veren gençleri de bu çizgilerle destekliyoruz."

Karikatürist Allagta, karikatürün bir makale veya konuşmadan daha etkili olduğunu öne sürerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"En önemlisi karikatürün tercümana ihtiyaç yok. Filistinli karikatüristler, ressamlar, Arap medyasının en meşhurlarıdır. Bir dönem Arap medyasını çoğu çizeri Filistinliydi. Hanzala'nın fikir babası Naci el Ali'dir benim favori ressamım, çizerim. İnşallah bir gün zafere ulaşmış oluruz ve Hanzala'nın yüzünü ben çizerim. Ali de benim gibi bir mülteci kampında doğdu ve büyüdü. Naci el Ali eğer Filistin davasını çizgileriyle bu kadar iyi anlatmamış olsaydı suikastla öldürülmezdi."

"Filistin davası, duyarlı ve vicdanlı olanların davasıdır"

Karikatürün aynı zamanda uluslararası bir dil olduğuna dikkati çeken Alla Allagta, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Filistin davası, duyarlı ve vicdanlı olanların davasıdır. Sadece Filistinlilerin değil. Karikatürist, nerede hak dava varsa genelde orada olur. Ben de özel olarak Türkiye'nin baskılara, saldırılara maruz kaldığı dönemde kalemimle, çizgilerimle Türkiye'nin yanında yer aldım. Buradaki karikatürist ve ressam arkadaşların çalışmalarını görünce çok sevindim. Bu vicdanlı ve onurlu sanatçıların alacağı tavır budur. Onları kutluyorum. Benim hayalimdir, inşallah burada oturduğumuz gibi, bir gün gelecek Gazze'de meydanında buluşacağız ve Hanzala'nın yüzünün göründüğü resmi çizeceğiz."

Esenler Belediyesi, Marmara Belediyeler Birliği, Türkiye Adalet Araştırmaları Merkezi ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının desteklediği ve Gazze'deki katliamları sanatla kayıt altına almak için çeşitli programları hayata geçiren İnsanlık için Kayıt Altında İnisiyatifi'nin çalışmaları, 30 Aralık'a kadar Rami Kütüphanesi'nde devam edecek.