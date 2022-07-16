Filistin Gençlik Orkestrası, CSO'da "Barış Konseri" verecek (2)

Filistin direnişinin sembolü Mariam Afifi'nin de yer aldığı Filistin Gençlik Orkestrası, 19 Temmuz'da CSO'da vereceği "Filistin- Türkiye Barış Konseri" için hazırlıklarını tamamladı. Filistinli genç müzisyenler, konser öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlanacak.

Emine Erdoğan, Mayıs 2021'de, Kudüs'te İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarında Mescid-i Aksa'yı savunurken başörtüsünden sürüklenerek gözaltına alınan ve bu sırada gülümsediği görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla direnişin sembollerinden biri haline gelen Filistinli sanatçı Afifi ile telefon görüşmesinde, Afifi'nin de üyesi olduğu Filistin Gençlik Orkestrasını Türkiye'de görmekten mutluluk duyacağını belirtti.

Davet üzerine, Filistin Gençlik Orkestrasının bünyesinde bulunduğu The Edward Said Ulusal Müzik Konservatuvarı ile yapılan görüşme sonucu Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) iş birliğinde Türkiye'de İstanbul ve Ankara'da konser düzenlenmesi kararı alındı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde Türkiye'ye gelen Filistin Gençlik Orkestrası üyesi müzisyenler, konserler için yoğun bir hazırlık dönemi geçirdi.

İlki 19 Temmuz'da CSO Ada Ankara Tarihi Salon'da düzenlenecek konserde, barış için bestelenen iki eserin de dünya prömiyeri yapılacak. İki ülkenin halk ezgilerinin icra edileceği "Barış Konseri" için Yusuf Yalçın'ın bestelediği "Anadolu Rapsodisi" ve Filistinli Bishara Kell'in bu konser için bestelediği "Altoların Dansı" eserleri ilk kez sanatseverlere sunulacak.

Türk sanatseverlere vereceği konserin heyecanını yaşayan orkestra üyeleri, son provasını CSO Ada Ankara Tarihi Salon'da yaptı.

Orkestranın yüzde 80'i Filistinli, yüzde 20'si Türk müzisyenlerden oluşuyor

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Fecir Alptekin, AA muhabirine, Filistin Gençlik Orkestrasının 1948'de yaşanan sürgün sonucu dünyanın dört bir yanına dağılan Filistinli müzisyenlerin bir araya gelebilmesi için kurulduğunu söyledi.

Alptekin, Türkiye'deki konserlerin CSO Şefi Cem'i Can Deliorman ile organize edileceğini bildirdi.

Filistin Gençlik Orkestrasının konser verdiği ülkelerdeki müzisyenlerin de orkestrada yer aldığını belirten Alptekin, "Her ülkede olduğu gibi yüzde 80'i Filistinli ve yüzde 20'si Türk müzisyenlerden oluşan orkestra, 21 Türk ve 59 Filistinli müzisyenle sahnede olacak." diye konuştu.

Alptekin, bu konserlerde, Kemani Sebuh Efendi'nin "Kürdilihicazkar Longa" ve Aşık Veysel'in "Uzun İnce Bir Yoldayım" türküsünün de icra edileceğini aktardı.

Emine Erdoğan, Afifi ile ilk kez yüz yüze görüşecek

Emine Erdoğan'ın, 18 Temmuz'da Filistin Gençlik Orkestrası üyelerini Cumhurbaşkanlığı Devlet Konukevi'nde yemekte ağırlayacağını kaydeden Alptekin, "Afifi ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından ilk kez yüz yüze bir araya gelecekler. Daha sonra da konserler olacak." dedi.

Türkiye'ye konser kapsamında 10 ülkeden Filistinli gencin geldiğini bildiren Alptekin, "Bir şekilde onların farkına varılması önemli. Burada Emine Erdoğan'ın daveti çok kıymetli ve Filistinli gençlerin Türkiye'de olmalarının dünya çapında önemi var. Bu, başlı başına bir farkındalık." diye konuştu.

Fecir Alptekin, Filistin geleneksel kültürünü korumaya yönelik her türlü çalışmanın engellenmeye çalışıldığını, Filistinli müzisyenlerin barış çağrısının Türkiye'den verilmesinin çok önemli olduğunu vurguladı.

Filistinli müzisyenlere Türk akademisyenler eğitim veriyor

Filistinli sanatçı Afifi de müziğin birleştirici gücünden yararlanarak kendilerine uygulanan baskıyla mücadele ettiklerini belirtti.

Afifi, "Türkiye'de kendimiz ve ülkemizin ismini duyurmak istiyoruz. Ülkemizde uygulanan boykot, yasaklar ve 'Filistin' ismini silme girişimine karşı müziğin birleştirici gücüyle bütün dünyaya sesimizi duyurmak istiyoruz. Bu boykotu sonlandırmayı amaçlıyoruz." açıklamasını yaptı.

Filistinli müzisyenlere eğitim verildi

CSO Şefi Deliorman ise Filistin Gençlik Orkestrasında çok yetenekli gençler olduğunu ve müziğe büyük bir heyecan duyduklarını belirtti.

Gençlere Türkiye'de bulundukları süre boyunca akademisyenler tarafından eğitim verildiğini, Filistinli müzisyenlerin çok hızlı gelişim gösterdiğini dile getiren Deliorman, "Çok iyi ve kaliteli bir iş çıktığını düşünüyorum. Konserin ikinci yarısında Dvorjak'ın 'Yeni Dünya' senfonisi var. Bu da barış konserinin önemli mesajlarından birisi olacak. Buradan bir barış mesajı veriyoruz, barış çağrısı yapıyoruz." diye konuştu.

"Aldığımız en yüksek davetti"

Edward Said Milli Konservatuvarı ve Filistin Gençlik Orkestrası Direktörü Suhail Khoury, 2004'te kurulan Filistin Gençlik Orkestrasının geçen yıllarda İskandinav ülkeleri, Hollanda, Fransa, İngiltere, İtalya, Almanya, Filistin, Ürdün, Lübnan ve Umman'da konserler verdiğini bildirdi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin en üst makamından gelen davetin çok özel olduğunu söyleyen Khoury, "Burada olmaktan çok büyük memnuniyet duyuyoruz. Aldığımız en yüksek davetti bu. Bizim için çok büyük bir dayanışma oldu. Kültürlerimiz zaten çok yakın. Bu da iki kültürün daha da yakınlaşması için çok önemli bir fırsat." dedi.

Khoury, davet üzerine CSO Şefi Deliorman ile konser programını planladıklarını anlatarak, "Çok özel bir program seçtik burası için. Çok önemli iki Türk eseri öğrendik aynı zamanda. Bunlar, ülkemizde, okullarımızda repertuarımıza giren çok önemli eserler haline geldi." ifadelerini kullandı.

Orkestra üyeleri Kültür ve Turizm Bakanlığınca ağırlanıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı da Filistin Gençlik Orkestrasının Bakanlık tarafından Türkiye'de misafir edildiğini söyledi.

Orkestranın Ankara'da yaklaşık 1 hafta sürecek ve daha sonra İstanbul'da devam edecek programlarda sanatseverle buluşacağını aktaran Belviranlı, "Bu bir barış konseri. Bu sayede Filistinli kardeşlerimizin de sanata aşkları ve ilgilerini görmüş olduk. İnşallah bunların devamı gelecek." dedi.