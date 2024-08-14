TBMM'ye hitap edecek Mahmud Abbas'tan kürsü talebi! Oturarak konuşmak istedi ama...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Genel Kurulu'nu Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Türkiye'yi ziyareti ve TBMM'de yapacağı konuşma nedeniyle 15 Ağustos'ta olağanüstü toplantıya çağırdı. TBMM Genel Kurulu'nun olağanüstü toplantısı dolayısıyla Meclis çevresindeki ve yerleşkedeki güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkarılacak. Ayrıca, davetliler dışında TBMM'ye ziyaretçi kabul edilmeyecek.

İSRAİL'İN SALDIRILARINI ANLATACAK

Genel Kurul, yarın saat 15.00'te TBMM Başkanı Kurtulmuş tarafından açılacak. Kurtulmuş'un açış konuşmasının ardından Filistin Devlet Başkanı Abbas kürsüye gelecek. Edinilen bilgiye göre; Mahmud Abbas'ın sağlık sorunları nedeniyle konuşmasını oturduğu yerden yapmak istediği ancak yapılan görüşmeler sonucunda konuşmasını kürsüde yapmasının kararlaştırıldığı öğrenildi. Abbas, İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarındaki saldırılarını anlatacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA SALONDA OLACAK

Abbas'ın konuşmasının yaklaşık yarım saat sürmesi bekleniyor. Konuşma İngilizce, Türkçe ve Fransızca'ya anlık olarak tercüme edilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Abbas'ın konuşmasını Genel Kurul Salonu'nda dinleyecek. Bakanların da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik etmesi bekleniliyor.

FİLİSTİN TEMALI SERGİ GEZİLECEK

Genel Kurul özel toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ve TBMM Başkanı Kurtulmuş, Şeref Holü'ndeki Filistin temalı fotoğraf sergisini gezecek. Başkanı Kurtulmuş, daha sonra Filistin Devlet Başkanı Abbas ve heyetiyle Meclis'teki Mermerli Salon'da bir araya gelecek. Heyetler arası Meclis Başkanlığı'nda görüşmeler gerçekleştirilecek.