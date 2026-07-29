Haberler

"Fikri Mülkiyet Suçları ve Halk Sağlığı Çalıştayı"nın ilk günü tamamlandı

'Fikri Mülkiyet Suçları ve Halk Sağlığı Çalıştayı'nın ilk günü tamamlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Güvenlik Daire Başkanlığı Fikri Mülkiyet Suçları Merkez Şube Müdürlüğü ve Anadolu Ajansı (AA) işbirliğiyle düzenlenen "Fikri Mülkiyet Suçları ve Halk Sağlığı Çalıştayı"nın ilk günü düzenlenen panellerle sona erdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Güvenlik Daire Başkanlığı Fikri Mülkiyet Suçları Merkez Şube Müdürlüğü ve Anadolu Ajansı (AA) işbirliğiyle düzenlenen "Fikri Mülkiyet Suçları ve Halk Sağlığı Çalıştayı"nın ilk günü düzenlenen panellerle sona erdi.

Ankara'da bir otelde gerçekleştirilen çalıştay, açılış konuşmalarının ardından panellerle devam etti.

Bu kapsamda EGM Güvenlik Daire Başkanlığı Fikri Mülkiyet Suçlarıyla Mücadele Müdürü Cemil Cem Aydın'ın moderatörlüğünde "Halk Sağlığına Karşı İşlenen Suçlarda Kolluk Koordinasyonu" paneli gerçekleştirildi.

Panelde, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Ali Kemal Al, Kriminal Daire Başkan Yardımcısı Volkan Nevzat Maviş ve Polis Akademisi Başkanlığı Adli Bilimler Enstitüsü Müdürü Ülgen Aslan Düzgün sunum yaptı.

Ali Kemal Al, sunumunda halk sağlığına karşı işlenen suçlarla Sahtecilik İşleri Büro Amirliği altında mücadele ettiklerini belirterek, cumhuriyet başsavcılıklarının talimatlarıyla Tarım ve Orman Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığının ilgili kuruluşlarıyla ortak çalışma yürüttüklerini ifade etti.

Nevzat Maviş ise markaların fikri mülkiyet suçlarıyla mücadele ettiğinde vergi kayıplarının engellendiğini, kişi emeklerinin korunduğunu ve organize suçlarla mücadeleye destek sağlandığını söyledi.

Aslan Düzgün de fikri mülkiyet denildiğinde akıllara "marka" kavramının geldiğini belirterek, ürünlerde en çok iltibas yapıldığını kaydetti.

Avukat Kemal Erez'in moderatörlüğünde de "İlaç Sektöründe Fikri Mülkiyet ve Kurumsal Koordinasyon" başlıklı panel düzenlendi.

Panelde, Türk Patent ve Marka Kurumu Patent Dairesi Başkanvekili Ertan Biçer ve Şanlı İlaç Genel Müdürü Özgür Atış, ilaçlarda patent süreci, markalaşma ve piyasadaki sahte, taklit ürünlerin marka ve insan sağlığına zararlarına değindi.

Avukat Umut Çağdaş Tahiroğulları'nın moderatörlüğünde "Uluslararası Marka Koruma ve Güvenlik Stratejileri Sunumu" paneli yapıldı.

Panelde Sanipak Kıdemli Pazarlama Müdürü Evrim Kayataş, NIKE Türkiye Sahra Altı Afrika Kıdemli Marka Koruma Müdürü Aslı Tireli ve REACT Türkiye Genel Müdürü İlgen Ercan Çimen sunumlarını gerçekleştirdi.

Panelistler, üretim başladığı andan itibaren markanın korunması için çalışmalar yürütülmesi gerektiğine, ülkeler arasındaki işbirlikleri ve yasal yaptırımlara dikkati çekti.

Panellerin ardından Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Fikri Mülkiyet Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Arzu Oğuz ve Ankara Adliyesi Fikri Mülkiyet Savcısı Mehmet Taştan, ihlallerin olması durumunda hukukta soruşturma usullerine ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Kaynak: AA
MasterChef birincisi Şef Eren Kaşıkçı evinde ölü bulundu

MasterChef şampiyonu evinde ölü bulundu
Bomba iddia: Ahmet Davutoğlu siyaseti bırakıyor

Türk siyasetinde bir dönemin sonu mu?

6‘lı masanın laneti! Oturanın siyasi hayatı bitti

6‘lı masanın laneti! Bir isim daha gitti

3 ilde orman yangınları büyüyor! Antalya-Kumluca yolu da kapatıldı

3 il felaketi yaşıyor! Alevler büyüdü, bir yol daha trafiğe kapatıldı
Özgür Özel'in abdest görüntüsü büyük tartışma yarattı

Tartışma yaratan görüntü

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ambulansa yol vermek isteyen tır şoförüne dehşeti yaşattılar

Ambulansa yol vermek isteyen tır şoförünün başına gelmeyen kalmadı
8 yaşındaki çocuğu ölüme itti! Kahreden anlar kamerada

8 yaşındaki çocuğu ölüme itti! Kahreden anlar kamerada

Frankfurt'tan Can Uzun'un geleceğiyle ilgili açıklama

Kahreden haber 2 bin 250 km öteden geldi
Başkanı kızdıran Manifest talebi: Bu şehre adım atamazlar

"Görevde olduğum müddetçe hiçbiri bu şehre adım atamaz"
Tutuklu İzmit Belediye Başkanından flaş AK Parti yanıtı: Paşa paşa yatarım

Tutuklu başkandan AK Parti'ye geçeceği iddialarına yanıt: Paşa paşa...
Sözün bittiği yer! Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı

Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı
Geri sayım başladı! Altının kaderi bugün belli oluyor

Altıncılar için geri sayım başladı! Dananın kuyruğu kopuyor