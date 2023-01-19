Fiji'de Çin'in Tavşan Yeni Yılı İçin Hazırlanan Pullar Güncel Haberler SUVA, 19 Ocak (Xinhua) --Fiji'deki Çin Kültür Merkezi ve Fiji Postanesi, Çarşamba günü, Çin Yeni Yılı kutlamaları için hazırlanan Tavşan Yılı pullarını birlikte tanıttı. Fiji'nin başkenti Suva'daki Çin Kültür Merkezi'nde Tavşan Yılı pullarının tanıtım töreninde grup fotoğrafı için poz veren konuklar, 18 Ocak 2023. (Fotoğraf: Zhang Yongxing/Xinhua) SUVA, 19 Ocak (Xinhua) -- Fiji'deki Çin Kültür Merkezi ve Fiji Postanesi, Çarşamba günü, Çin Yeni Yılı kutlamaları için hazırlanan Tavşan Yılı pullarını birlikte tanıttı. Çin Ay Takvimi'ne göre Çin Yeni Yılı bu sene 22 Ocak'ta kutlanacak. Fiji'nin başkenti Suva'daki Çin Kültür Merkezi'nde Tavşan Yılı pullarından alan insanlar, 18 Ocak 2023. (Fotoğraf: Zhang Yongxing/Xinhua) Fiji'nin başkenti Suva'daki Çin Kültür Merkezi'ndeki, Çin kağıt kesimi sanatından esinlenilerek Tavşan Yılı için hazırlanan dört puldan oluşan bir seri görülüyor, 18 Ocak 2023. (Fotoğraf: Zhang Yongxing/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Fiji Güncel Haberler

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