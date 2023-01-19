Fiji'de Çin'in Tavşan Yeni Yılı İçin Hazırlanan Pullar
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SUVA, 19 Ocak (Xinhua) --Fiji'deki Çin Kültür Merkezi ve Fiji Postanesi, Çarşamba günü, Çin Yeni Yılı kutlamaları için hazırlanan Tavşan Yılı pullarını birlikte tanıttı.
SUVA, 19 Ocak (Xinhua) -- Fiji'deki Çin Kültür Merkezi ve Fiji Postanesi, Çarşamba günü, Çin Yeni Yılı kutlamaları için hazırlanan Tavşan Yılı pullarını birlikte tanıttı. Çin Ay Takvimi'ne göre Çin Yeni Yılı bu sene 22 Ocak'ta kutlanacak.
Kaynak: Xinhua / Güncel