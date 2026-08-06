FETÖ hükümlüsü albay Gölcük'te yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olma suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç edilen kıdemli albay, Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yakalandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında, FETÖ'ye üye olma suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç edilen kıdemli albay B.G'nin Gölcük'te olduğu belirlendi.

Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA